新盤概況：明雋價單30伙周五賣
市區全新盤銷售揭開戰幔，佳明集團控股(01271)的土瓜灣明雋公布首輪銷售安排，落實周五發售首張價單全數30伙，並推出4伙特色戶同日招標。
該集團營業及市務總經理馮倩平表示，項目自開價後市場反應熱烈，連日示範單位參觀及入票人數理想，暫已超額認購逾4倍以價單發售的單位折實售價378.56萬至541.2萬元，呎價約16,388至約20,815元。
為配合銷售，美聯物業於下月31日或之前，向首6名經該行購買該盤任何單位的買家贈送價值8,800元購物禮券，總值逾5萬元。而經絡按揭轉介亦提供按揭計劃。
星凱‧堤岸暫停銷售
上周獲發滿意紙的中洲置業沙田星凱‧堤岸，為應付交樓工作，項目經已暫停銷售。另外，新世界發展(00017)沙田大圍站上蓋柏傲莊III的8B座8樓C室終止交易，單位原於2021年6月以1,447.2萬元售出。
HENLEY PARK暫收3500票
恒基地產(00012)啟德HENLEY PARK收票情況持續理想，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目截至昨晚累錄超過3,500張入票，以首兩張價單共228伙計，超額認購逾14.3倍。
該盤昨亦開放1A座29樓J室現樓單位予公眾參觀，實用面積392方呎，一房連衣帽間設計，睡房與客飯廳採用活動式間隔牆。
新盤市場交投經歷周末低潮後，昨日承接力再現。其中，新鴻基地產(00016)的大埔白石角University Hill第2B期，昨以招標形式連沽兩伙特色戶。項目優景閣第3座地下B6室連花園單位成交價758.5萬元，呎價約19,300元。至於優景閣第5座15樓B1室連天台特色戶亦以701.15萬元成交，呎價18,500元。
維港滙I成交價2636萬
此外，西南九龍維港滙I昨亦沽出一伙，單位為1座11樓C室，成交價2,636萬元，呎價約27,288元。
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