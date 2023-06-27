新盤概況：明雋價單30伙周五賣

該集團營業及市務總經理馮倩平表示，項目自開價後市場反應熱烈，連日示範單位參觀及入票人數理想，暫已超額認購逾4倍以價單發售的單位折實售價378.56萬至541.2萬元，呎價約16,388至約20,815元。