投資者群起賣樓

柏傲山輸310萬 何文田東涌單位被接管沽貨 樓市去向難獲看好，過去半年間重磅投資者持有物業陸續沽出離場，當中不少更為貶值成交。有資深投資者期內就連沽至少3伙北角柏傲山單位，最新一個頂層戶以4,200萬元售出，約7年帳面跌價逾310萬元。而早年在何文田及東涌大手入貨的內地客，期內都被銀主「清倉」沽貨。

資料顯示，上述柏傲山單位實用面積約1,187方呎，四房間隔，連車位登記售出，呎價約35,383元。一手於2016年以逾4,500萬元買入，購入時料可獲得發展商提供的回贈及優惠。據了解，單位原業主為資深物業投資者，於去年底起已連沽該盤至少3伙，成交金額共逾9,700萬元，全屬帳面跌價成交。

蔚翠花園鬆綁貶62萬 早年活躍於香港樓市的內地客，面對近年逆市都被出貨。消息稱，一組相關投資者於2016年起以逾1.8億元購入何文田天鑄4個單位，先後都淪為銀主盤，今年2月至今已連售3伙，全數低於購入價，貶值幅度由約19至32.5%，涉及成交總額逾1.13億元。現時餘下一伙待售，開價2,380萬元，較買入價帳面低逾10%。

另外，逾10年前已在東涌區入貨的內地客，當時短短兩年多，連購東堤灣畔及水藍‧天岸等逾10個單位，該批單位中至少3伙亦在今年被銀主售出，涉資逾3,200萬元，估計再有其他物業放售。

除投資者出貨外，向來以用家為主的中型住宅市場，也有業主要蝕賣物業。消息透露，粉嶺蔚翠花園6座一個單位，實用面積約715方呎，成交價668萬元，呎價約9,343元，約3年單位帳面貶值約62萬元。

美聯姚偉明稱，荃灣樂悠居高層6室一房戶，實用面積約312方呎，放盤兩個月，減至578.8萬元沽，呎價約18,551元，原業主持貨約3年帳面蝕近20萬元。利嘉閣郭建民指，沙田中心佳寧大廈低層E室，實用面積約357方呎，獲區內客以590萬元承接，呎價約16,527元，原業主約4年帳面虧損5萬元。

帝庭軒賣478萬 返6年前 近日樓價跌勢轉急，美聯葉容生表示，市場聚焦一手市場，部分放盤業主擴闊議價空間，粉嶺帝庭軒5座中層E室，實用面積約419方呎，以530萬元放售，議價後售478萬元，呎價約11,408元，成交價倒流至2017年水平。

中原陳偉業又指，東涌映灣園連錄3宗買賣，包括10座中層C室，實用面積約563方呎，叫價650萬元，原業主專程回港賣樓，以645萬元沽出單位，呎價約11,456元，較同一個晚上售出的同類單位做價低24萬元或約3.6%。

過去半年重磅投資者出貨實錄