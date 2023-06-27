簡訊一覽
●中電控股(00002)公布，蔣東強將接替藍凌志出任首席執行官（CEO），並獲委任為執行董事，自10月1日起生效。作為交接安排的一部分，蔣將於7月1日起出任候任首席執行官；藍凌志將於9月30日退任，並自10月1日開始成為首席執行官的顧問，繼續擔任執董，直至2024年股東周年大會日止。
●中國燃氣(00384)截至3月底止年度純利42.93億元，按年減少43.96%；每股盈利0.8元，末期息每股0.4元，按年減少11%。期內，天然氣銷售的經營溢利按年減少30.56%至29.19億元，燃氣接駁的經營溢利減少26.21%至9.7億元。
●滔搏國際(06110)截至今年5月底止3個月的零售及批發業務總銷售金額按年錄得20至30%低段增長；截至5月底止之直營門店毛銷售面積按季減少1.7%，按年減少6.5%。
●耀才證券(01428)截至今年3月底止年度純利6.2億元，按年增加10.52%，每股盈利36.56仙。董事會指，希望在經濟前景未明情況下，為股東帶來多一點錢傍身，擬派末期息每股50仙，按年增4倍。
●灣區發展(00737)公布今年5月的營運資料，旗下廣深高速公路月總路費收入2.44億元（人民幣‧下同），按年增長21%；廣珠西綫高速公路月總路費收入1.05億元，按年增長23%；沿江高速公路（深圳段）月總路費收入5,027.8萬元，按年增加12%。
●滙豐控股(00005)目前於英國倫敦金絲雀碼頭區加拿大廣場的租約有指將於2027年到期，消息指集團擬於日內向員工公布，遷離金絲雀碼頭總部，搬至聖保羅附近的原英國電訊集團總部，計劃將於2026年底進行。
●雲鋒金融集團(00376)澄清，該公司及其主要附屬公司萬通保險國際，從未購入灣仔告士打道38號之萬通保險中心（前稱為中國恒大中心）任何業權。萬通保險早在2000年起已租用萬通保險中心，並且是該大廈之主要租戶，經與萬通保險中心業主公平協商後，同意將大廈名稱由中國恒大中心更改為萬通保險中心。
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