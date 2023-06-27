歐舒丹全年純利縮半 美洲銷售飆

Andre Hoffmann相信，歐舒丹在內地仍有很多擴張空間。

集團期內銷售額21.34億歐元，按年增長19.83%，當中佔逾66%的核心品牌「L’OCCITANE en Provence」增4.42%，新品牌「Sol de Janeiro」銷售激增9.23倍，「ELEMIS」增13.09%；毛利率跌1.7個百分點至80.5%；經營溢利率縮6.2個百分點至11.2%，若扣除撤出俄羅斯市場等項目的經營溢利率跌1.2個百分點至15.8%。

按地區劃分，美洲銷售急升80.37%至6.95億歐元；貢獻最大的亞太區銷售只增長2.37%至8.96億歐元；至於歐洲、中東及非洲則跌約1%至5.43億歐元。

集團副主席兼行政總裁Andre Hoffmann直言，內地目前消費者信心、出口等經濟指標正在放緩，可是內地市場在本財年開局以來的銷售增長很好，特別是核心品牌在4月按年錄得近3位數增長，5月亦增約30%，但要考慮的是該市場上財年的表現疲弱。目前公司在內地經營約230間分店，相信仍有很多擴張空間，特別是三、四線城市，預計核心品牌本財年在當地開10至15間新舖。

他又說，核心品牌在今個財年暫無計劃在港開新舖，目前將專注翻新現有店舖，反而另一品牌「ELEMIS」仍會在港擴張。