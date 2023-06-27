Meta與歐盟達成協議 下月進行壓測

近年全球各地加強監管科網企業，且制訂更嚴謹的網絡安全規範。綜合外媒報道，Meta近日與歐盟達成協議，就歐盟的《數碼服務法》（Digital Services Act）規範下月進行壓力測試。類似Meta這些被視作「超大型線上平台」的科企若不遵守DSA規範，可能會面臨全球全年營收的6%罰款，以Meta去年營收1,166億美元計，罰款可能高達70億美元（約546億港元）。

《數碼服務法》要求科企須在8月前進行風險管理、外部和獨立審計、與政府和研究員分享數據，以及訂立行為準則，如禁止網絡平台生成某些類型的特定廣告，包括針對兒童或引用種族、政治傾向，以及性取向等私人資料而向用戶推送的廣告。

另邊廂，近日強勢的加密貨幣價格周一略為回調，其中比特幣曾跌1.21%，每枚報30,338美元；以太幣跌1.33%，每枚報1,889美元。

央行數碼幣商機料39萬億 國際貨幣基金組織（IMF）早前表示，央行數碼貨幣（CBDC）的新平台可以更高效、更安全，同時仍然確保國家可以實施合規的檢查和資本管制。大行花旗預期，CBDC可帶來龐大的數碼商機，估計2030年將有5萬億美元（約39萬億港元）轉成CBDC，其中一萬億美元為代幣化，尤其是另類金融商品的類主權基金、私募股權和風險投資。

至於私募基金公司黑石旗下的iShares則向美國證交會提交文件，成立一個現貨比特幣交易所買賣基金（ETF）。該ETF名為iShares比特幣信託（iShares Bitcoin Trust），而美國加密貨幣交易所Coinbase將擔任託管人。