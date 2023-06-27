大摩：美股風險極高 道指早段跌117點

雖然標指已步入新一輪技術性牛市，惟市場依然擔心美股「高處不勝寒」。一直唱淡美股的摩根士丹利首席美股策略師威爾遜（Michael Wilson）直言︰「現在股市出現重大調整的風險少有如此之高。」該行預料今年底標指回落至3,900點，主要由於企業盈利會差過預期。高盛則估計，新興市場股市的總市值將於2030年超越美股。

美股3大指數周一早段個別發展，道指曾跌117點，報33,610點；標指升8點，報4,356點；納指升63點，報13,556點。

標指企業盈利惹憂 威爾遜預期，今年標指成分股的平均每股盈利只有185美元，低於市場平均預期的220美元，定價能力持續惡化和收入令人失望將會是導致美國企業盈利走弱的主因。除此以外，美國財政部發行新國債的水平創新高，加上財政支持措施退場，都是令市場流動性惡化的不利因素。他預計，隨着投資者轉向防守型板塊，價值股的表現將優於增長股。

高盛看好新興市場 正當大摩繼續唱淡美股之際，高盛則看到新興市場有更大的發展潛力，估計到2030年，美國股市市值在全球股市的佔比將從現時的42%降至35%；而新興市場的佔比將從27%升至35%，並且在此之上仍有更進一步的空間。

該行解釋，由於人口結構良好及生產效率提升，預期到2030年底前，發展中經濟體的年均經濟增速達3.8%，是發達國家1.8%預期增速的兩倍有多。

企業消息方面，美國電動車公司Lucid宣布，與英國豪華汽車生產商雅士頓馬田（Aston Martin）達成合作，由Lucid提供電動車技術予後者，同時獲得後者約3.7%股權。雅士頓馬田為英國老牌車廠，其車款經常現身於經典電影《007》系列及其他英國電影。Lucid股價早段曾升13.16%。

另外，俄羅斯兵變事件迅速平息後，美國軍工股周一走勢疲弱，雷神公司曾跌1.26%，洛歇馬丁則跌2.12%。諾思諾普格魯曼（Northrop Grumman）股價跌1.96%，該公司上周表示，已向美國海軍交付了第4架MQ-4C無人偵察機。