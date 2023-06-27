日出口術撐起圓匯

高官警惕近期急貶 不排除入市干預 有意赴日本旅遊的港人要把握趁低「暢Yen」的最後時機！事關日本多名官員周一相繼「出口術」，警告日圓呈單邊波動極之危險，其中財務省國際事務副大臣神田真人直言，要警惕日圓急速貶值，且強調近期圓匯轉弱未有反映經濟基本面，不排除採取適當措施應對。日圓兌每美元昨日亞洲市場早段再下試逾7個月最弱水平，低見143.73，但受「維穩言論」影響其後輾轉回升至142.94，升幅0.53%，每百日圓兌港元重返5.47算。

值得留意的是，神田真人正是日本政府去年首次入市托匯前幾小時發言的高官。是次他稱，正密切關注近期外匯市場波動過快且呈單邊走勢的現象，又指為日本帶來真正麻煩的是匯率過度波動，而非日圓兌每美元水平，所以將根據是否存在投機性的動向等來判斷如何應對，妥善處理上述情況。

至於會否干預匯市，他稱不排除任何選項，又指當局亦認為匯率過度波動不利經濟，所以高度緊張關注。

央行委員促討論YCC政策 此外，日本內閣官房長官松野博一表示，目前出現了突然單邊貨幣波動，而他們最關注的是匯率能否反映基本面，並以穩定的方式波動。

另邊廂，日本央行昨公布6月議息會議紀錄，顯示有委員呼籲央行宜盡早討論修改孳息率曲線控制（YCC）政策，以避免日後在退出寬鬆政策時出現利率大幅波動，但同意現時應暫且維持寬鬆貨幣政策的總體框架，因從改善市場功能、與投資者溝通，以及防止日本央行退出目前貨幣寬鬆政策時令利率大上大落的角度來看，使用YCC控制措施的成本很高。

南韓散戶掟美股投日 至於日本鄰國的南韓，據報當地散戶眼見今年來日圓兌韓圜大貶近6%，亦改抱「棄美股抱日股」的投資策略。截至6月22日的外媒數據顯示，南韓投資者有望在5個季度內，首次成為日本股票淨買家，買入近一億美元（約7.8億港元）的日股，反之沽出近20億美元（約156億港元）美股。

與此同時，全球最大基金公司貝萊德旗下一個長期以美國國債為主，且用日圓計價的交易所買賣基金（ETF）獲大量資金湧入，季增金額高達4倍，淨流入3,800萬美元（約2.96億港元）。

日本股市則連跌第3日，其中日經平均指數早段最多跌388點或1.18%，低見32,392點，最終收報32,698點，跌82點或0.25%。至於「股神」巴菲特押注的5大商社除伊藤忠商事外，丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事股價昨日皆回吐，以丸紅跌幅最勁，收市跌2.22%。SMBC信託銀行高級市場分析師山口真弘稱，日股素來對外圍經濟敏感，西方主要經濟體採購經理指數（PMI）反映經濟顯著減速，但指仍有資金試圖撈底。

日圓近日走勢 日本央行有委員呼籲盡早討論修改孳息率曲線控制政策。