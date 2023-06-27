外企傾向獨立營運中國業務

隨着中美博弈，全球產業供應鏈模式改變，外資對於中國市場的布局亦起了變化。外媒報道，仍留在中國的外企正嘗試使用新策略，就是將中國的業務獨立營運，與全球業務分開，既能繼續經營中國這個大市場，同時也可妥善控制地緣政治風險傳導至其他業務。

除了風險投資公司紅杉資本（Sequoia Capital）擬於明年3月前將其中國和美國業務完全分離之外，據報全球大型客戶關係管理（CRM）平台Salesforce亦正轉向依靠當地合作夥伴來經營部分在華產品和服務，將中國業務與全球業務分開。在內地以「大眾汽車」品牌經營的福士汽車（Volkswagen）則在華投資汽車軟體和晶片製造商專門應用在中國市場，以規避受西方審查或美國制裁的風險。

經營包括American Standard和GROHE品牌的日本衞浴產品製造商驪住集團（Lixil）亦擬重組供應鏈，在中國生產的產品供應中國市場，在北美生產的產品則供應美國市場，即所謂的「在地化」產銷策略。

當然，國際大型企業可以用此策略應對挑戰，惟對於中小企業而言，建立兩個完全獨立的供應鏈及銷售網絡，須投入額外成本，就只有因應自身資源選擇性經營。

審查趨緊 GLG裁在華員工 此外，隨着內地以國家安全為由加強對諮詢行業的審查，據報總部位於美國的網路諮詢公司格理集團（Gerson Lehrman Group，GLG）上月開始裁減在華員工。事緣該企擁有一個專家網絡，全球投資者可以利用GLG的網絡對交易進行盡職調查。今年初GLG仍在擴張中國業務，惟隨着中國收緊對行業的審查，針對中國交易進行的盡職調查變得困難，故GLG也得隨其他海外同業一樣，縮減在華業務規模。