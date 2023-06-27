內地養老金制度難應對人口老化

畢馬威中國與ASIFMA發表聯合報告《中國養老金改革：全球資產管理公司在市場改革中的致勝策略》預計，到2030年，中國的養老金資產規模將增加到22萬億至28萬億元人民幣。

ASIFMA董事總經理兼資產管理部（AAMG）主管沈玉琪表示，中國目前的養老金制度將無法應對人口問題的轉變，制度改革迫在眉睫。退休方案的重大改革將為全球資產管理公司在中國養老金市場帶來機遇，尤其是新近推出的個人養老金政策，為全球資產管理公司創造了一個全新且充滿機遇的市場。

畢馬威中國證券和資產管理業香港主管合夥人徐明慧稱，個人養老金屬於新興領域，目前仍在進行試點實行，作為一種新型的投資方式，個人養老金發展潛力非常巨大，尤其當中國投資者過往除了現金以外主要涉獵的房地產市場近年面臨挑戰。自去年11月個人養老金制度正式實施後，短期內已有約3,000萬人開設稅收遞延個人養老金資金帳戶；而海外金融機構有着豐富的養老金規劃經驗，故認為其在該領域的發展具備無限潛力。

中國養老金制度改革始於1991年建立的基本養老保險（第一支柱）。在2004至2014年期間，中國推行企業年金和職業年金（第二支柱），由企業和職工共同繳費，但企業年金計劃的參與率持續低企。第三支柱的建立為近年最重要的養老金制度改革，首次開放了個人養老金市場。

改革需關注5要點 報告研究表明，目前中國的養老金制度將無法支撐未來不斷增長的老年人口養老需求，但相信制度的進一步改革已在計劃之中，提出需關注5個重要主題，包括為整體的養老金制度設定一個清晰的替代率目標；精簡目前養老金的監管治理體系；優化各支柱的運行設計，以提高參與率和繳費率；進一步放寬養老金產品可投資類型；以及個人的心態和行為需作出轉變。

隨着養老金市場改革步伐加快，報告估計，到2030年，單是第二支柱和第三支柱的養老金資產規模，料將分別增加到15萬億至21萬億元人民幣。