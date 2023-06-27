高盛料俄局勢對原油供應影響微

俄羅斯上周末局勢急速變化引發全球關注。國際油價昨日早段上揚，布蘭特期油及紐約期油早段曾升逾1%，其後升幅收窄。高盛分析指，市場認為俄羅斯內部波動導致原油供應中斷的可能性有所上升，惟補充料對現貨原油供應影響有限。

加拿大皇家銀行認為，市場擔心俄羅斯總統普京將宣布戒嚴令，會導致裝貨港口和能源設施無法正常運作，令數百萬桶原油出口受阻。該行又指，美國白宮正積極與國內外主要生產商聯繫，制訂應急計劃，一旦俄羅斯產量下跌仍能確保市場供應充足。

沙特24人出席達沃斯論壇 能源研究所（Energy Institute）公布的「世界能源統計回顧」報告顯示，去年全球能源需求增加了1%。儘管再生能源需求創紀錄，惟未能動搖化石燃料的主導地位，其佔比仍高達82%。石油輸出國組織（OPEC）昨表示，未來20年，全球石油需求將增至每天1.1億桶，推動全球能源需求增長23%；又指在可預見的未來，石油是不可替代的，料到2045年，全球石油需求將上升到每天1.1億桶，屆時石油仍將佔能源結構的29%左右。

作為全球最大產油國的沙特阿拉伯，與石油需求大國的中國愈走愈近。夏季達沃斯論壇今日將於中國天津揭幕，據報沙特將於本周派出包括6名部長及副部長在內共24人最大規模代表團出席，市場預期在中沙尋求西方以外的投資夥伴之際，兩國將會加強合作。

和記港口與SPARK簽經營權 企業消息方面，長和( 00001 )旗下和記港口與沙特阿拉伯薩勒曼國王能源園區（SPARK）宣布簽訂經營權協議，以管理和營運沙特阿拉伯東部省份SPARK內的保稅國際陸港及物流區域。該經營權授予SPARK與和記港口之屬下機構Colour Path Holdings Limited新成立的合資企業——Energy City Logistics Company（ECLC）。

SPARK佔地50平方公里，為全球能源樞紐。SPARK擁有總值4億美元的高端物流設施。在經營權下，ECLC將成為該設施的獨家營運商。新設施將提供各種貨櫃箱、散雜貨和項目貨物的處理服務、以及堆場、倉儲、清關、保稅和非保稅物流解決方案，以滿足SPARK能源產業生態圈的各種發展需要。