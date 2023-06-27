內地13城樓市成交面積按年挫44％

6月內地主要城市樓市表現

內地房地產市場能否反彈復甦，影響中國經濟走向。中指研究院昨發表報告指，6月份13個主要城市樓市成交面積按月上升18.5%，按年卻大跌44.2%；而受總體供求回落所影響，住宅地推出量按年亦跌逾三成。

中指院表示，6月樓市成交量整體按月上漲，惟按年下降。一線城市成交面積整體按月上升8.6%，按年下降27%。按月計，北京、上海上升13.3%及18.9%，惟廣州、深圳按月下降4.5%及6.8%。按年計，4個一線城市全線下降，其中廣州降幅最大，達48.5%；北京、深圳的降幅分別為24.8%和24.6%；上海的跌幅相對細，為7.9%。

住宅地推出量跌逾三成 二線代表城市成交面積按月上升25.3%，按年下降48.5%。其中，青島按月升幅最高，為122.9%；武漢按月跌幅最高，為44%。至於三線代表城市成交量按年及按月均上升，升幅分別為1.5%及20%，其中揚州按月升幅最大，為25.5%。

6月份監察城市總體供求按年回落，住宅地推出量按年降逾三成，成交量價齊跌，一線城市成交量降近四成。而房企拿地城市集中在北京、重慶、廣州、蘇州及南昌等城市。至於監測的8個代表城市庫存整體上漲1.31%，其中深圳庫存漲幅最大，為8.58%。中指研究院市場研究總監陳文靜指，端午假期期間，除個別城市外，各地推盤力度不足，售樓處雖推出優惠活動，但市場情緒偏低及高溫天氣影響，項目到訪量一般，銷售表現平淡。

31城新樓交投少過上月 此外，易居研究院日前亦發表報告指，內地6月多地新樓市場熱度不高，50個重點城市新建商品住宅成交面積預計按年下跌逾兩成，按月下跌約一成。6月份前20天，50個城市中，有31個城市新房成交量低於5月同期，多地銷售降溫。易居研究院研究總監嚴躍進表示，6月份樓市交易熱度不高，「618」期間各地售樓處反饋新樓盤促銷活動競爭激烈，端午節假期南方暴雨、北方高溫的情況，也對房地產市場修復形成一定擾動。

與此同時，易居研究院亦發布《百城住宅庫存報告》指，第二季度新樓交易全面承壓之下，該院監測的100個城市庫存量不增反降。截至5月底，新建商品住宅庫存總量按月減少0.6%，按年減少3.6%，分別連續5個月及4個月下降。但其中68個城市去化周期仍超14個月，反映銷售狀況較為困難。