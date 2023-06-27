華復甦陷困 恐慘過日本迷失

內房弱勢衝擊大 抑制消費及投資 中國從疫情重新對外開放之後，近月不少經濟指標增長呈現放緩，市場對中國恐陷日本式經濟迷失之說甚囂塵上。英國媒體最新就指出，在去年底放寬疫情清零之後，中國經濟重啟僅是一聲低鳴，而非轟然巨響，直言「中國的經濟復甦步履蹣跚，後續預期不佳」，除了可能重蹈日本1989年底資產價格泡沫破裂的覆轍之外，處境恐比日本更不利！

政策偏向促進出口非消費 英媒指出，內地經濟陷入困境成因，包括美國限制對華出口高端晶片在內的高科技產品、外國投資者對投資內地的擔憂、官方對大型科技企業重手整改等，惟其中房地產低迷卻成了關鍵，且衍生多重問題。例如憂心資產價格下跌令人不願意支出，間接抑制了消費；企業以房地產作抵押的貸款岌岌可危，亦令到民間對相關企業的投資降溫。

今年首5個月內地房地產投資按年挫7.2%，可見內房泡沫恐成長期隱患。另外，房地產市場對鋼材的需求大減，5月內地粗鋼的產量按年減少7.3%，降至9,012萬噸，是連續兩個月低於上年同期。更甚者，為實現碳達峰、碳中和，內地已連續兩年實行粗鋼減產政策，今年3月時已傳出新一輪的減產幅度或達2.5%。故有分析師預計，全年內地粗鋼產量或僅為9.93億噸，是4年來首次低於10億噸水平。

該媒體進一步稱，日本經濟迷失30年的原因，除了資產價格泡沫爆破之外，也見於債務纏身的家庭與企業都忙於還債務而大幅降低支出、勞動力萎縮；又稱當年日本官方救市太慢，要到1999年才將基準利率降至零，且日本政府政策導向刺激投資而非消費，直指內地目前的情況與當年日本相似，例如內地減息幅度小，政策偏向促進出口與投資而非消費等。

標普削中國今年經濟預測 標準普爾全球評級中國專家Chang Li同意內地的政策明顯不平均，這令到最願意借貸擴張的企業局限於政策支持的領域，如基建、電動車、清潔能源和科技行業等。故該機構預測，至少在未來3年，內地企業對資本支出、併購和舉債的熱情會退卻，出現去槓桿化；而由於內地經濟放緩，將制約企業盈利增長，要槓桿率返回疫情前，相信多年以後才能實現，遂將今年內地經濟增長預測下調0.3個百分點至5.2%。

事實上，今年五一長假期期間，部分消費曾見增長。中國信通院公布，今年5月內地市場手機出貨量2,603.7萬部，按年增長25.2%，惟首5個月內地手機總體出貨量累計1.08億部，按年跌0.7%。

野村：端午節旅客支出減 相較五一長假期，內地整體需求在端午節連假期間更顯得減弱。日資券商野村的首席中國經濟學家陸挺在其報告內指出，該長假期內地遊人次雖按年增32.3%，並達到2019年同期112.8%，但旅遊收入僅及2019年的94.4%，顯示旅客人均支出減少。隨着疫情期間被壓抑的需求消退，未來幾個月經濟二次探底的風險顯得更實在，並預計實體服務消費增長將進一步減弱。

端午節過後人民幣顯著下跌，在岸價跌穿7.23關口，低見7.2339兌每美元，較上周三收市價跌401點子，創近7個月新低；離岸價亦曾低見7.2345兌每美元，跌幅近0.3%。

內地旅遊業復甦狀況