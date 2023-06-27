阿里擬分拆盒馬港上市 最快11月掛牌

同系菜鳥或下季遞港IPO申請 盒馬委聘中金及摩根士丹利作為安排行，目標估值40億至50億美元。據了解，阿里最快在兩周內按應用指引15要求，向聯交所取得批准分拆，料審批時間約一個月，換言之最快7月底提交首次公開招股（IPO）申請，11月掛牌。

菜鳥則委聘花旗、中信証券及摩根大通安排第三季申請上市事宜，目標估值約150億至200億美元，若出售10%股份，估計集資15億至20億美元。

京東傳整合業務 設創新零售部 繼阿里巴巴今年3月「一拆六」後，京東亦計劃重整業務架構，而之前負責京東國際的閆小兵將回歸，擔任創新零售部負責人，並向京東集團首席執行官許冉匯報。