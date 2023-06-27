阿里擬分拆盒馬港上市 最快11月掛牌
同系菜鳥或下季遞港IPO申請
盒馬委聘中金及摩根士丹利作為安排行，目標估值40億至50億美元。據了解，阿里最快在兩周內按應用指引15要求，向聯交所取得批准分拆，料審批時間約一個月，換言之最快7月底提交首次公開招股（IPO）申請，11月掛牌。
菜鳥則委聘花旗、中信証券及摩根大通安排第三季申請上市事宜，目標估值約150億至200億美元，若出售10%股份，估計集資15億至20億美元。
京東傳整合業務 設創新零售部
繼阿里巴巴今年3月「一拆六」後，京東亦計劃重整業務架構，而之前負責京東國際的閆小兵將回歸，擔任創新零售部負責人，並向京東集團首席執行官許冉匯報。
同系京東物流(02618)公布，首席執行官余睿因個人身體原因辭任，周一起生效，並由原本在正準備分拆上市的京東智能產發任職首席執行官的胡偉接替，最初任期3年。
另外，小米集團(01810)上周五再斥資近2,500萬元回購250萬股，同時據內媒報道，公司投資通訊晶片企業智微電子，小米股價逆市最多飆升6.1%，收市漲4.3%，報10.42元，終止4連跌。
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