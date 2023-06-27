金管倡簡化銀行體系結構 三級制變二級

金管局昨發出檢討銀行三級制的諮詢文件，建議將現行持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司三級，簡化為二級制，保留持牌銀行為「第一級別機構」，並將接受存款公司併入第二級別，後者續稱為「有限制持牌銀行」。

港元一個月拆息連跌3日 同時，建議維持「第二級別機構」的要求不變，包括一億元最低資本要求、50萬元最低存款額要求，以及存款期不受限制，並為現有接受存款公司設立5年過渡期，以升格為「第二級別機構」（即有限制牌照銀行）或持牌銀行。相關諮詢今日展開，9月25日結束。

另一方面，港元拆息（HIBOR）連續兩日全線回落。香港銀行公會網頁顯示，隔夜拆息報4.94774厘，創一周低位。與樓按相關的一個月拆息報5.04649厘，乃3連跌；3個月及一年期拆息分別降至5.04577厘和5.10071厘。

安老按揭登記首5月增19% 中原按揭研究部及土地註冊處數字指出，今年5月錄得23宗安老按揭登記，與4月的15宗相比增加8宗，按月升53.3%；今年首5個月共錄117宗安老按揭登記，按年增加19宗及19.38%。

據香港按證保險公司統計數字，今年5月有56宗安老按揭申請，按月升23宗，按年則減少3宗；今年首5個月季累積共接獲189宗申請，按年減少69宗。該公司自2011年7月正式推出安老按揭計劃以來，截至今年5月底止之累計有6,362宗申請，用家平均年齡約68歲，平均物業價值為590萬元，每月取得之年金平均為17,700元，物業樓齡平均31年。基於選擇終生領取年金之保障最大，毋須擔心還款問題，故選擇終生領取年金的申請人佔最多，達51.2%；其次是選擇固定10年期，高達22.3%，主因是選擇10年固定期可獲取最高年金金額。