俄局勢未穩 資金避險推升金價

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團上周六發動的兵變閃電落幕，投資者觀望隨後局勢變化，部分可能將資金轉投例如美國債券、美元及大宗商品等「避風港」。

美元走軟 盧布回穩 美匯指數昨日走軟，曾報102.78；俄羅斯盧布匯價暫喘穩，兌每美元報84.8891；現貨金曾報每安士1,930美元，升0.43%。

外媒報道，瓦格納集團首領普里高津與俄羅斯總統普京「傾掂數」並同意撤軍，惟經此一役，普京的權力勢必被削弱，並為俄國政局埋下不穩定種子，一旦俄國局勢動盪，擔心其核武將發生甚麼變化。報道引述投資者透露，關注俄羅斯對美國國債等避險資產的潛在影響，以及大宗商品價格的影響，因為俄羅斯是重要的能源和糧食供應國。

澳洲聯邦銀行策略師Joe Capurso指出，俄國兵變是在市場休市期間開始和結束，因此市場當時沒有立即反應，但問題可能還沒有解決，若出現新動向或惡化，對美元或日圓都有利。

道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg指出，如果俄羅斯高層的領導力仍存在不確定性，投資者可能轉向一些避險資產。LPL金融的全球策略師Quincy Krosby則表示，市場通常不會對正在上演和不確定的事件作出很好回應。他指出，如果不確定性升高，美國國債將被搶購，黃金也會受追捧，日圓在類似情況通常會上漲。

對中國資產更謹慎 Monex駐華盛頓的交易主管Juan Perez預計，匯率將對俄羅斯動盪作出反應。混亂可能推高美元，日圓也會回升，投資者將對持有中國資產更加保持謹慎。此外，今年下半年若俄羅斯軍隊從烏克蘭撤退，預計投資者將轉投歐元懷抱。