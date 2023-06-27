全球勢續升息 經濟危

BIS：抗通脹最後階段最艱難 籲加稅削公共開支 全球主要發達經濟體仍然面對嚴峻的通脹問題，各國中央銀行的政策利率持續高企。作為「央行之母」的國際清算銀行（BIS）直言，對抗通脹仍然是關鍵，而且恢復物價穩定「最後一段路將會是最為艱難」，直言央行的工作「遠未完成」，暗示可能要繼續加息，且高利率的持續時間可能會超出大眾預期，經濟正處於軟着陸與衰退的十字路口，呼籲各地政府貨幣政策得專注於恢復物價穩定，並考慮加稅或削減公共開支，以鞏固財政政策。

自去年初開始，對抗通脹一直以來都是美國、歐洲、英國等發達經濟體中央銀行的首要任務。除了日本央行以外，所有發達經濟體都已經步入加息周期，雖然近期通脹確實已有開始緩和勢頭，惟BIS指出，這只是由於供應鏈問題緩解及大宗商品價格下跌所致，核心通脹仍然高企。

昔日寬鬆幣策惹禍 換言之，物價上漲的壓力在供應層面確實有所緩解，但需求層面卻並非如此，而央行加息正是一種針對需求層面的措施。BIS報告提到，當前勞動力市場仍然緊張，服務業價格上漲難以抑制，加上薪酬與物價會互相作用推高升幅，故「利率可能要比起公眾和投資者預期，在更長時間內保持於較高水平」。

BIS行長卡斯滕斯（Agustin Carstens）亦警告稱，隨着各國長時間努力遏制通脹，全球經濟正處於關鍵時刻，各國「必須應對嚴峻的挑戰」，經濟軟着陸仍然是可能的，惟當前局面實在很艱難。他直言，執迷於追求短期經濟增長的時代已經過去，「自金融危機和新冠疫情以來，人們對貨幣和財政支持的程度和持續時間產生了不切實際的期望，這需要糾正」。BIS認為，過去多年激進的貨幣及財政寬鬆是導致如今局面的主因之一。

銀行業風險非常高 事實上，各國亦已經意識到通脹正瀕臨失控，並且願意為平抑通脹而付出經濟代價。在利率飆升導致供樓及貸款負擔上升後，英國首相辛偉誠仍願意公開支持央行大手加息的做法，並在接受外媒訪問時坦言︰「作為首相，我可以告訴你，英倫銀行正在做正確的事情……通脹是敵人。」對於民眾對於利率過度的擔心，他則回應︰「我希望人們能夠放心，同時必須保持冷靜，堅持計劃，我們一定會渡過難關。」

伴隨利率飆升而出現的，可能是銀行業及金融危機，正如今年3月美國硅谷銀行（SVB）突然倒閉，以及其後發生的一系列事件。BIS指出，從歷史上看，大約15%的加息周期會給銀行體系帶來嚴重壓力，而銀行業出現進一步問題的可能現在「非常高」。

所幸的是，作為全球最大經濟體的美國，似乎已展現出有足夠能力應對金融系統風險，包括順利解決了此前美國銀行連環倒閉危機。

美下月加息機率71% 然而，在通脹問題上，美國仍有很大的不確定性，本周公布的通脹數據─個人消費開支（PCE）物價指數可能會帶來更多啟示。芝商所FedWatch工具顯示，市場正估計7月再加息0.25厘的機率為71.9%，而假如核心PCE通脹高於4.7%的市場預期，或會令加息預期進一步升溫。

荷蘭國際集團（ING）報告也指出，俄羅斯發生兵變事件後並未看到資金流入美元避險，同屬避險貨幣的日圓及瑞士法郎也未有異動。相反，ING認為市場「非常關注」通脹數據，周一起連續3日進行的歐洲央行年度論壇上，各國央行官員有機會發表「鷹派」言論。該行估計，美匯指數本周會在102至103之間區間浮動。

美英央行利率升至嘯後新高 歐央行近期持續加息