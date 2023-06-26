股市估市：港股市況差 買防守股未必着數
港股經歷早前反彈，上周似乎已打回原形。恒生指數短短一周已由兩萬點回吐至19,000點之下。策略上，目前投資者應保持一定之現金水平，所謂「一定」，最進取的投資者現金水平亦不可低於三成。
按傳統智慧，在經濟前景不明朗、投資市場表現欠佳，押注公用股、收息股等防守股的勝算較大。然而，目前市場情況相對複雜，一方面經濟前景明顯偏弱，尤其是中國此巨型經濟體增長動力似乎欠奉，而環球發達經濟體的需求亦不見得樂觀，需求持續疲弱。
股息回報吸引力不足
但與此同時，通脹卻居高不下，以致英倫銀行亦須重手加息半厘，幅度遠超預期。美國聯儲局亦不斷釋出息率尚未見頂的信號，勢必令資金成本持續高企，而對資金來說，普通銀行定存4厘可以說是最低消費，傳統防守股、收息股須有更高股息回報，方有足夠吸引力。在欠缺對資金的誘因之下，目前防守類股份未必有太大向上動力。
個股方面，現階段專注於本土及中小股份勝算相對較大。友和集團(02347)主要在香港從事電子產品及家庭電器的零售業務，亦銷售美容及護理電子產品、電腦及電腦周邊產品等。友和去年轉賺630萬元，其上市已滿一年，上市相關開支對業績變動的影響將會降低，業績更能反映實際營運。該企股價近月橫行，上望首個阻力位0.9元，中線博其重上招股價2.1元完全合理，具一定值博率。
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