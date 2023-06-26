股市估市：港股市況差 買防守股未必着數

港股經歷早前反彈，上周似乎已打回原形。恒生指數短短一周已由兩萬點回吐至19,000點之下。策略上，目前投資者應保持一定之現金水平，所謂「一定」，最進取的投資者現金水平亦不可低於三成。

按傳統智慧，在經濟前景不明朗、投資市場表現欠佳，押注公用股、收息股等防守股的勝算較大。然而，目前市場情況相對複雜，一方面經濟前景明顯偏弱，尤其是中國此巨型經濟體增長動力似乎欠奉，而環球發達經濟體的需求亦不見得樂觀，需求持續疲弱。

股息回報吸引力不足 但與此同時，通脹卻居高不下，以致英倫銀行亦須重手加息半厘，幅度遠超預期。美國聯儲局亦不斷釋出息率尚未見頂的信號，勢必令資金成本持續高企，而對資金來說，普通銀行定存4厘可以說是最低消費，傳統防守股、收息股須有更高股息回報，方有足夠吸引力。在欠缺對資金的誘因之下，目前防守類股份未必有太大向上動力。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）