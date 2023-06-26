商品分析：乾旱天氣持續推高小麥價格

6月至今，穀物中以小麥價格漲幅達22.3%最大，大豆上漲13.7%，玉米亦升12%。上周，大豆和玉米價格出現整固，下跌逾2%，小麥仍升6%。關鍵種植區域的乾旱狀況仍未緩解，美國玉米和春小麥生長狀況評級良好的比例繼續下降。未來幾周的天氣變化將對局勢產生重大影響，不僅限於美國，還包括北歐乾旱地區和黑海地區的部分地區。

紐約期油持續在每桶67至74美元的區間內波動，處於周期低位，交易員繼續評估沙特阿拉伯在最近的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）會議上，為支撐油價而獨自採取額外減產的成效，以及國際能源機構（IEA）對短期需求前景的樂觀評估。然而，上周五紐約期油再次挑戰上述區間的下限，跌至67.35美元，其後反彈至69.5美元。

美天然氣價受惠需求增 另一方面，美國天然氣在本月上漲20.5%。儘管上周美國天然氣庫存增加，但由於交易員預期美國南部地區的氣溫上升，開冷氣需求將增加，美國天然氣價格仍上漲3.8%。長期來看，穀物價格上漲或會帶動對化肥需求，而大多數化肥以天然氣作為生產原料，有利天然氣價格。

再者，預計美國的液化天然氣（LNG）出口業務也將擴大，因為美國將在2024年新增6億立方英尺的出口能力。美國天然氣價格為每百萬英熱量2.73美元，而天然氣在歐洲的價格相當於每百萬英熱量約13美元。

銅價方面，價格從6個月的低位反彈3個星期後，上周回落2%，但6月至今仍累升4.5%。倫敦、紐約和上海3家主要商品期貨交易所監控的庫存持續下降，最近降至246,000噸的6個月新低，僅比去年12月的多年低位高出不到50,000噸。短期內，市場將關注銅價跌穿每磅3.82美元的200天平均線後走勢，尤其3.7美元的支持位是否能守住。

聯儲局、歐洲央行及英倫銀行揚言繼續加息，導致黃金和白銀價格下跌。金價上周跌破之前每安士1,930美元的支持位，曾見1,921美元，而銀價由於與工業需求緊密聯繫，擔憂中國經濟回軟令銀價下跌7.3%至每安士22.43美元，而6月至今下調4.5%。

總括而言，乾旱情況是市場關注的關鍵因素，小麥價格升勢仍強勁，油價持續疲軟，美國天然氣價格因高溫天氣而上漲，銅價受庫存下降所支撐，息口則對黃金和白銀造成壓力。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）