行業剖析：能源轉型蘊藏投資機遇

自去年俄羅斯石油及天然氣出口被制裁，導致歐洲出現有史以來能源短缺，令歐洲能源安全及負荷陷入緊急狀態。雖然歐洲的情況似乎暫時回穩，但事件再次凸顯出全球對化石燃料的依賴。要取代化石燃料，需要一種從環境與成本角度來看都表現較佳、同時可被廣泛使用的技術，相信太陽能及風電的發展已達到具備這些條件的水平。

化石燃料使用佔比仍大 從社會角度來看，很久以前便大規模轉用可再生能源，水力發電和核能在20世紀中期開始愈來愈受重視。不過，化石燃料仍佔全球能源供應80%以上。

雖說可再生能源發展並非一朝一夕的事，但在短期內仍無法大幅減少使用甚至完全淘汰化石燃料。歸根究柢，人們使用化石燃料的習慣已根深柢固，因其是可輕易取得且具成本效益的能源。

值得注意的是，歐洲是最早及大力提倡採用可持續能源的地區，區內約40%發電量來自可再生能源，但仍然因石油和天然氣供應中斷而大受影響。事實上，轉型至可持續未來的過程錯綜複雜，化石燃料及礦業等其他高碳排放行業將在轉型過程中發揮重要的作用。

在新技術的支持下，風力發電及太陽能的全球加權均化發電成本，自2010年以來已顯著下跌。舉例說，太陽能光伏項目、聚光太陽能發電、陸上風電及海上風電的全球加權均化發電成本分別下降85%、68%、56%和48%。事實上，現時以風電和太陽能發電，長遠成本甚至比化石燃料更加便宜，仍未解決的主要問題在於風電和太陽能只能間歇性供電。

可再生能源生產成本降 隨着太陽能和風電的生產成本降低，能源轉型過程正迅速加快。在2021年，風電及太陽能發電量分別增長14%及23%，化石燃料發電量則增加6%。不過，如要發電量繼續以幾何級數增加，便需要巨額投資，故私人投資者將擔當重要角色，以填補這資金缺口。

雖然低碳能源公司整體對環境有利，但要在低碳行業投資於環境及商業實務表現優秀的公司，進行基本因素分析及慎選股份仍相當重要。

宏利投資管理