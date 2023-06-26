拍賣消息：瑧蓺銀主盤嗌450萬 低購入價56%

本港樓市買賣氣氛未見起色，不少透過拍賣放售的銀主盤都以吸引價推拍。其中，西營盤半新盤瑧蓺一個高層迷你銀主盤，開價450萬元，較原業主逾4年半前的購入價大幅低約56%。

環亞物業拍賣明日推出約48項物業，上述為該項目的高層J室開放式單位，實用面積約221方呎，開拍呎價約20,362元。資料顯示，該單位原業主於2018年以約1,025萬元購入，現時推拍價大幅低約575萬元。該盤高層E室同面積單位，今年以約575萬元易手，呎價約26,018元。

場內亦推拍馬鞍山天宇海2A座中層C室銀主盤，屬事故單位，實用面積約670方呎，開拍價618萬元，呎價僅約9,224元。今年同座一個中層D室，實面用積約665方呎，以約865萬元易手，成交呎價約13,008元。

旺角納米樓開價160萬 忠誠拍賣本周三推出約13項物業，包括不少細價住宅。其中旺角長輝大廈高層I室納米業主盤，推拍價只約160萬元，單位實用面積約193方呎，呎價約8,290元。物業仍連租約，月租約9,000元，若以現時開價計算，租金回報率約6.8厘。

資料顯示，該單位於2017年以約288萬元買入，是次開價低約128萬元或約44%。該項目中層S室今年以275萬元易手，以實用面積約269方呎計，呎價約10,223元。

同場亦拍賣土瓜灣寶怡大廈低層A室銀主單位，開價330萬元，以單位實用面積約377方呎計算，呎價約8,753元。物業於個別銀行網上初步估值約415萬元，開拍價低約85萬元或約20.5%。