損手不絕：港島迷你戶連環蝕 柏匯碧麗閣貶一成

樓市氣氛呆滯，再有業主不惜損手出貨，港島東迷你單位連環虧蝕。其中筲箕灣柏匯開放式單位約4年半帳面蝕讓約63萬元，西河灣碧麗閣也有一房戶不足6年貶值約9.5%。

市場消息指出，上述柏匯低層E室，實用面積約209方呎，成交價約375萬元，呎價約17,943元。原業主於2018年以438萬元入市，單位帳面蝕幅約14.4%。

至於碧麗閣A座低層5室，實用面積約292方呎，亦以約380萬元易手，成交呎價約13,014元。相比2017年購入價約420萬元，物業貶值約40萬元。

天鑄7年輸437萬 市區大額豪宅也出現大幅貶值。消息稱，何文田天鑄3座中層C室，實用面積約1,142方呎，三房間隔，去年底以3,400萬元放售，減價310萬元，以3,090萬元易手，呎價約27,058元。原業主於2016年4月以約3,527.67萬元一手購入上址，現帳面虧損約437.67萬元，貶值約12.4%。

二手交投在新盤銷售減慢下有所改善。中原指出，10大屋苑於過去周六、日錄9宗成交，按周再增4宗或約80%，為8個星期最多。不過，期內仍有4個屋苑未聞交投，包括鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城。

鰂魚涌太古城過去兩日錄兩宗成交，為最活躍市區屋苑。該行趙鴻運表示，該屋苑海天閣低層D室，實用面積約759方呎，三房連套房間隔，以1,250萬元易手，呎價約16,469元。