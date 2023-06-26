啟德新盤提價加推80單位

HENLEY PARK昨日參觀人流暢旺。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，新價單佔68伙為標準分層單位，其餘12伙為上述特色單位。

暫收2405票 超購9.5倍 整批單位實用面積250至649方呎，包括開放式至三房戶型，折實售價531萬至1,724.13萬元，呎價約19,788至27,498元，當中入場單位為1A座8樓H室，實用面積250方呎，屬開放式間隔。

是次首度推出的連花園單位則有兩種，實用面積分別為282方呎及627方呎，花園由106至501方呎。他續稱，該盤在過去周末兩日錄約2.2萬人次到現樓參觀，截至昨晚累錄2,405張入票，以首兩張價單228伙計算，超額認購逾9.5倍。

親海駅1期將展開銷售 同樣於上周開價的協成行發展旗下筲箕灣傲華，消息指，該盤的市場反應正面，預料可近足額認購。資料顯示，項目首張價單提供50伙，折實售價478.8萬元起，平均呎價約23,042元，較3年半前同區新盤平約3%。

市場注意力落入緊接推出的多個市區新盤，明顯減慢其他一手項目的成交節奏，過去周六、日市場僅錄得3宗新盤買賣，為2022年10月底以來約8個月最少成交的周末。