啟德新盤提價加推80單位
HENLEY PARK折實平均呎價2.2萬 花園特色戶首登場
市區新盤掀起新一輪混戰，首批單位以低開搶客的恒基地產(00012)啟德HENLEY PARK，昨乘勢加推第2號價單共80個單位，並首推地下連花園特色戶，折實平均呎價約22,148元，新價單平均提價約1.5%。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，新價單佔68伙為標準分層單位，其餘12伙為上述特色單位。
暫收2405票 超購9.5倍
整批單位實用面積250至649方呎，包括開放式至三房戶型，折實售價531萬至1,724.13萬元，呎價約19,788至27,498元，當中入場單位為1A座8樓H室，實用面積250方呎，屬開放式間隔。
是次首度推出的連花園單位則有兩種，實用面積分別為282方呎及627方呎，花園由106至501方呎。他續稱，該盤在過去周末兩日錄約2.2萬人次到現樓參觀，截至昨晚累錄2,405張入票，以首兩張價單228伙計算，超額認購逾9.5倍。
明雋周末逾1500人睇樓
此外，上周開價的佳明集團控股(01271)土瓜灣明雋，過去兩日示範單位參觀氣氛理想，集團營業及市務總經理馮倩平表示，示範單位開放後的首個周末，參觀人數超過1,500人。該盤於上周三公布首張價單30伙，當中16伙為開放式單位，佔14伙為一房戶，折實平均呎價約18,526元，入場開放式單位折實價378.56萬元。
親海駅1期將展開銷售
同樣於上周開價的協成行發展旗下筲箕灣傲華，消息指，該盤的市場反應正面，預料可近足額認購。資料顯示，項目首張價單提供50伙，折實售價478.8萬元起，平均呎價約23,042元，較3年半前同區新盤平約3%。
長實集團(01113)的油塘親海駅第1期亦加入新盤戰線，該集團營業部首席經理郭子威表示，樓盤名稱昨已正式於地盤懸掛，並即將展開銷售活動。該期數提供228個單位，早前已獲批預售樓花同意書，市傳將於7月推出市場。
市場注意力落入緊接推出的多個市區新盤，明顯減慢其他一手項目的成交節奏，過去周六、日市場僅錄得3宗新盤買賣，為2022年10月底以來約8個月最少成交的周末。
昨日售出單位包括九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園1座32樓B8室，實用面積428方呎，兩房連儲物房間隔，成交價831.3萬元，呎價約19,423元。該盤年初至今累售213伙，套現逾12億元，單計6月售出12伙，套現逾6,600萬元。
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