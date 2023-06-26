●美聯工商舖資料研究部綜合市場資訊，今年首5個月本港已錄逾1,300宗商舖租賃成交，較去年同期增逾三成。當中，月租逾50萬元或以上的租務個案達38宗，接近2019年疫情爆發前全年40宗的水平，反映長租商戶承租店舖的步伐加快。