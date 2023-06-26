簡訊一覽
●永盛新材料(03608)獲主席李誠持有多數股權的和安創投提出私有化，每股要約價一元，較公司停牌前報0.63元溢價約58.7%，惟較去年底每股經審核綜合資產淨值折讓約41.5%，涉資最高1.83億元，股份今日復牌。據本報統計，連同永盛，今年已有最少7家上市公司進行私有化。
●美團(03690)聯合創始人王慧文辭去非執行董事及公司授權代表等職務，今日生效。公司解釋，王是由於個人健康原因辭任，與公司並無任何意見分歧。
●深圳控股(00604)已向深圳證券交易所提交申請，讓從事顯示器的非全資附屬公司晶華公司獨立上市，分拆已獲聯交所批准。深控目前持有晶華公司70%股權，分拆完成後，持股預期將減至約52.5%。
●深圳國際(00152)公布，非全資附屬公司深國鐵路以11.87億元人民幣投得深圳龍崗區平湖、南灣街道之平湖南地塊，將在深圳平湖南項目二期鐵路貨場上蓋開發建設現代化物流園，由深國鐵路持有鐵路貨場上蓋物業的所有權及經營權。
●法拉帝(09638)公布，股份獲准於米蘭泛歐交易所買賣，預期股份將於周二意大利米蘭開始掛牌。另外，公司指，中東基金Chimera Abu Dhabi；富豪Danilo Iervolino及Karel Komarek為主要的投資者，獲合共配發約46%發行股份，佔公司已發行股份約13%。
●美聯工商舖資料研究部綜合市場資訊，今年首5個月本港已錄逾1,300宗商舖租賃成交，較去年同期增逾三成。當中，月租逾50萬元或以上的租務個案達38宗，接近2019年疫情爆發前全年40宗的水平，反映長租商戶承租店舖的步伐加快。
●樓市蝕讓個案蔓延至居屋未補價第二市場，利嘉閣蕭啟諾指，天水圍天麗苑中層19室實用面積約424方呎，原以290萬元放售，白居二客即場議價，終以275萬元成交，呎價約6,486元。原業主2019年購入單位，是次轉售帳蝕約13.8萬元。
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