向世界「錢」進：英超市打減價戰搶客

通脹居高不下 食品漲價嚇人 英國通脹率持續高於美、德、法等西方國家，特別是普羅大眾最為關注的食品價格，仍以數十年來最快的速度上升，迫使英國官員亦開腔指食品價格高得令人擔憂。有見及此，英國連鎖超市近月開始進行不同程度的減價，以回應市場訴求。

砂糖售價一年飆升47% 英國5月份消費物價指數（CPI）按年升8.7%，與4月數據持平，但高於市場預期。再者，食品價格的升幅仍相當嚇人，其中雞蛋、牛奶、芝士、薯仔等英國人主食的價格升勢尤甚。

以4月份數據為例，1,000克砂糖的售價為1.08英鎊（約10.6港元），較一年前飆升了47%；400克車打芝士的價格為3.77英鎊（約37.2港元），按年升39%；一打雞蛋的價格增至3.29英鎊（約32.5港元），較一年前上升37%。此外，牛奶與雞肉的價格於過去一年分別升了33%和23%，薯仔和白麵包同期各加價28%。整體而言，英國食品價格相比去年已累升19%，升幅較整體通脹率更高，加劇普羅大眾的財政壓力。

食品價格居高不下與燃料、飼料、化肥的價格不斷上漲有關，但隨着這些生產成本近月開始回落，高通脹情況亦有望得以紓緩。不過，當地大型零售商提醒，由於他們與食品生產商簽訂了長期合約，故即使批發價格下調，仍需要時間才能在超市貨架上反映。

Waitrose逾200商品降價 事實上，為了爭奪客戶，英國超市已相繼打起價格戰。英國連鎖超級市場Waitrose今月宣布，已經降低了超過200項商品和食品的價格，以期留住正在高通脹環境下掙扎的客戶。

舉例，牛油、茄汁、沙律、雪糕等價格均有所下調，並有逾100項商品已減價至少10%。

在今年2月，該超市已把多款商品減價兩成或以上，當中包括芝士、火腿、香腸、甘筍等，期望擺脫大眾視之為貴價高檔超市的形象，以及提升其在市場上的競爭力。

不過，對業界帶來更大震撼的還是英國超市兩大龍頭Tesco和Sainsbury's也加入戰團。Tesco在4月時宣布，因應英國本地牛奶批發價下降，即時降低自家品牌牛奶的零售價5至10便士（約0.5至1港元），是自2020年5月首次。

減幅儘管不多，而且只有一款產品減價，但當時分析師已認定這舉措有望紓緩英國食品價格上升問題，同時帶出英國超級市場之間的競爭有多激烈。

到5月，英國第二大連鎖超市Sainsbury's宣布下調牛油的價格，500克包裝的牛油價格下調20便士（約2港元），250克包裝的亦減10便士，並同時把部分自家品牌的麵包價格減價10便士。隨後Tesco、兩間德資折扣零售商Aldi與Lidl也宣布下調牛油和麵包的價格。

Tesco 700產品平均減10% 在今月，Tesco更放棄早前對牛奶、麵包、牛油的輕微減價策略，轉而大刀闊斧地就700種商品進行減價，平均減價幅度達10%，旨在向消費者表明，超市在減價一事上是認真的。

今次Tesco的減價包括日用品和食品，從牙膏到衞生紙，麥片到冷凍薄餅，白醋到青咖喱醬，個別品牌商品的價格均獲下調。公司指，由於供應商降低了成本，他們現在能夠把節省下來的成本回饋給消費者。而減價的商品中，只有三分之一為自有品牌產品。

此外，在本月19日，馬莎百貨與英國第5大超市Morrisons亦宣布減價。馬莎將牛肉碎、三文魚片等70種主要產品價格降低3至25%，同時把豬肉香腸、車打芝士等150種產品價格凍結到秋季。Morrisons則把47種產品的價格平均降低25%以上，包括火腿、番茄、菠菜等。

市場調查顯示，擁有27.1%市佔率的Tesco行業龍頭地位穩固；Sainsbury's以14.9%市佔率排第二；Aldi與Lidl的市佔率分別為10.2%和7.7%；Morrisons擁8.8%市佔。至於Waitrose的市佔率近年呈下降趨勢，最新降至4.5%。

劈價行動或來自政府壓力 英國超市進行減價除了是商業策略，亦可能與來自政府及相關部門的壓力有關。

此前英媒報道，英國首相辛偉誠政府正尋求與超市達成協議，自願限制麵包和牛奶等基本食品的價格，藉以合力解決當地食品價格和生活成本高昂問題。辛偉誠亦已把降低通脹率作為政府政策的核心，並承諾到今年底將消費物價指數控制升幅在約5%。

食品超貴 惹監管部門調查 另外，由於英國的食品價格升幅遠超其他產品，這引起市場監管部門啟動調查，查看是否有人從食品價格上升中不當獲利。

英國環境食物及鄉郊事務部表示，將調查生產食品成本與消費者支付食品價格之間的關係，研究農民、食品廠家和其他供應商的利潤。當局不僅會比較英國超市在整個食品供應鏈上的影響力，還會比較英國超市和其他國家超市在各自國家市場上的影響力。

英國競爭和市場管理局近日亦宣布調查超市的食品和燃油價格，查看是否競爭失效導致消費者被迫支付更加昂貴的價格。該部門此前進行的調查發現，至少有一家大型超市在去年增加了燃油價格的利潤率，這可能導致其他超市也跟隨加價。

早餐指數創歷史新高 食品通脹持續下，4月的英式早餐指數進一步升至35.87英鎊（約354.7港元）的歷史新高，較一年前增加6英鎊（約59.3港元）。

雞蛋牛奶按年貴逾三成 該指數分析英國國家統計局公布關於香腸、煙肉、雞蛋、麵包、牛油、番茄、蘑菇、牛奶、茶、咖啡這些用以製作英式早餐的原材料價格走勢，以反映食品價格上升對一般英國市民日常生活的影響。

在4月早餐指數中，每項食品的價格均較去年同期貴，其中雞蛋的價格按年升37.6%，升幅冠絕其他食品。至於牛奶價格按年升幅放緩至33.3%，則為逾半年來首次錄低於40%的升幅。