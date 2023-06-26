中資煤電股受惠多重利好

大和早前將內地電力股的投資評級由「負面」調高至「正面」，視為防守之選，理據是煤價下滑有助煤炭發電業務翻身，「中國特色估值體系」（中特估）概念有望吸納資金。中長線而言，中央和地方政府接連出台政策改革電力系統，可望穩定煤電企業的盈利能力，而且他們紛紛加速建設可再生能源（RE）發電項目，有助提高每股盈利，跟煤電資產強勁的現金流相得益彰。

大和公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢等發表報告，指煤炭和太陽能組件價格今年跌勢超乎預期，主要由於供過於求，現貨煤價已按年瀉36.5%。他們認為，煤價上升空間有限，原因是秦皇島的庫存仍多，煤電企業自身庫存亦充足，況且海外煤炭需求不旺盛，中國或增加煤炭進口，進一步平抑煤價。