產經

中資煤電股受惠多重利好

電企正加速建設可再生能源發電項目。 電企正加速建設可再生能源發電項目。
電企正加速建設可再生能源發電項目。
大和早前將內地電力股的投資評級由「負面」調高至「正面」，視為防守之選，理據是煤價下滑有助煤炭發電業務翻身，「中國特色估值體系」（中特估）概念有望吸納資金。中長線而言，中央和地方政府接連出台政策改革電力系統，可望穩定煤電企業的盈利能力，而且他們紛紛加速建設可再生能源（RE）發電項目，有助提高每股盈利，跟煤電資產強勁的現金流相得益彰。
大和公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢等發表報告，指煤炭和太陽能組件價格今年跌勢超乎預期，主要由於供過於求，現貨煤價已按年瀉36.5%。他們認為，煤價上升空間有限，原因是秦皇島的庫存仍多，煤電企業自身庫存亦充足，況且海外煤炭需求不旺盛，中國或增加煤炭進口，進一步平抑煤價。
煤價向下有利潤電
風電亦見上游設備成本下滑。據美銀證券調查，金風科技(02208)陸上風機本季投標價格為每千瓦1,648元人民幣，按季跌9.5%，雖說符合公司指引的1,200至1,700元人民幣，該行亦估計下行空間有限，但海上風電機組投標價格或繼續下降，因為電企要壓低建築成本保障項目回報率，繼而下調金風目標價至7.7元，評級「中性」。
煤價下跌自會惠及華潤電力(00836)。大和指，以當局早前重申要在夏季用電高峰確保電力供應充足，不應降低上網電價要電企讓利。據他們向電企查證，政府暫時無意壓低電網公司向電企購買煤電的價格來推動RE。該行又引述中國電力(02380)管理層預期煤電價格今年上升19.8%，因此其煤電業務將翻身，雨季來臨亦會改善水電下半年的表現，又料該企今年稍後會加快從母企注入有助提升每股盈利的RE資產。
風電股龍源望追落後
風電股方面，大和稱，龍源電力(00916)股價表現與大唐新能源(01798)嚴重背馳，市帳率應能重返一倍，跟後者看齊，理由是風電產量與利用小時，以及煤電的盈利有望改善，其次龍源已就風電場升級（上大棄小）國策帶來的資產減值入帳，大唐卻未。然而，大和並未看淡大唐，主要是「回A」前景更清晰，指國資委月中開會議，談及要持續推動央企提高上市公司質量，還「聚焦上市公司併購重組交流工作經驗，明確工作思路」。
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