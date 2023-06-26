護老院業績分化 嘉濤全年賺1.26億

嘉濤年內收入4.08億元，按年升27.45%，其中安老院服務收入因平均每月入住率下降，按年跌2.98%至2.11億元，來自社會福利署根據改善買位計劃購買的宿位及合約院舍之收入，按年升4.76%至1.01億元。

不過，為增加護理安老院宿位，嘉濤於2021年收購藍田物業及元朗4幅土地，料分別可提供約220個及250個宿位，預期2024年及2026年末開始營運。

新業務即提供醫療及化驗服務錄403萬元，佔比約1%。而向接受隔離人士提供護理支援服務收入為1.78億元，佔比43.6%，比例按年大增16.6個百分點，按年增長1.06倍，惟下半財年較上半財年少14.84%。

身兼華懋行政總裁及松齡護老主席的蔡宏興在公告中指，未來將探索在內地、北美及歐洲日趨普及的持續照護退休社區概念，為長者提供護理安老院、日間護理中心、各項社交、娛樂等服務，並將運用華懋的資源及專業知識，以優化松齡護老的價值。