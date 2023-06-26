護老院業績分化 嘉濤全年賺1.26億
本港人口老化問題加劇，對護老需求長遠有增無減。本港安老服務公司嘉濤（香港）控股(02189)截至3月底止全年盈利按年增長27.5%至1.26億元，每股基本盈利12.62仙，惟擬減派末期股息12%，每股派2.2仙，全年派息4.4仙，按年減少2.22%。
嘉濤年內收入4.08億元，按年升27.45%，其中安老院服務收入因平均每月入住率下降，按年跌2.98%至2.11億元，來自社會福利署根據改善買位計劃購買的宿位及合約院舍之收入，按年升4.76%至1.01億元。
不過，為增加護理安老院宿位，嘉濤於2021年收購藍田物業及元朗4幅土地，料分別可提供約220個及250個宿位，預期2024年及2026年末開始營運。
新業務即提供醫療及化驗服務錄403萬元，佔比約1%。而向接受隔離人士提供護理支援服務收入為1.78億元，佔比43.6%，比例按年大增16.6個百分點，按年增長1.06倍，惟下半財年較上半財年少14.84%。
松齡虧損擴 研拓海外
另一家主打高端養老服務的松齡護老集團(01989)易手予老牌地產商華懋集團後，上周公布截至3月底止全年成績表，收入2.65億元，按年微跌0.92%，虧損按年擴大34.64%至2,778.1萬元，每股基本虧損3.1港仙，不派末期股息，理由是預期集團業務將快速擴張及發展，要預留資金。
身兼華懋行政總裁及松齡護老主席的蔡宏興在公告中指，未來將探索在內地、北美及歐洲日趨普及的持續照護退休社區概念，為長者提供護理安老院、日間護理中心、各項社交、娛樂等服務，並將運用華懋的資源及專業知識，以優化松齡護老的價值。
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