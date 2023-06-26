滙豐卡海外消費 上季雙位數增長

通關後港人外遊興致不減，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，今年首季信用卡海外消費總額按年有高雙位數字增長，認為海外消費已經回復至疫情前水平。

旅遊機票支出升5倍 甘家儀透露，首季滙豐信用卡客戶於旅遊的相關支出如航空公司和旅行社，按年分別上升5倍及接近10倍。旗下的EveryMile信用卡客戶使用機場貴賓候機室服務，以及卓越理財卡客戶預訂機場轎車服務次數亦有顯著增幅。

有見旅遊業全面恢復，滙豐與環亞集團展開合作，為港人提供更多旅遊獎賞。甘家儀指，滙豐信用卡客戶可透過Reward+ App使用「獎賞錢」，兌換環亞旗下Smart Traveller App的「翱翔積分」，以換領不同的旅遊獎賞及體驗，如機場貴賓室升級服務等。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡消費及獎賞主管周燦賢補充，信用卡客戶在旅遊相關開支錄高增長，預期至少一半客戶都會了解有關獎賞計劃，希望這次合作促進用戶增長，但未特別為此設下目標。隨着社會復常，對暑假信用卡消費增長保持樂觀。