空巴指飛機生產追不上需求

旅客出行需求持續，飛機製造商空中巴士（Airbus）行政總裁福里表示，經濟確實下行，惟航空公司需求未有減弱，直言生產速度追不上需求，而「死敵」波音（Boeing）行政總裁卡爾霍恩不預期供應鏈明年底之前能夠穩定下來。

福里指出，高價訂單目前需求非常強勁，相信主要是航空公司要在供應稀缺的情況下及早下手。

產能受制發動機晶片人手 值得留意是，航空業界正面對產能有限問題，特別是發動機、晶片、工人等供應，空巴及波音均有大量訂單積壓，兩巨頭主要供應商Spirit AeroSystems日前開始罷工，恐令情況雪上加霜。

航空公司留意到現時供應受限的問題，即使飛機短期內未能交付，亦排隊落訂單。波音公司商務主管迪爾（Stan Deal）透露，公司已收到「一些非常非常大的訂單」，並預計廣體飛機市場將會回暖，而且需求非常強勁。早前空巴與印度廉價航空公司靛藍航空（IndiGo）簽下500架飛機訂單，預計最快也要在2030年才能交付。

另外，福里相信窄體飛機在可見將來繼續由空巴和波音主導，但不排除國產C919能在內地市場取得顯著份額，不會輕視它。