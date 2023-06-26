東京迪士尼10月起加價最多15%

常言通脹終於重臨日本，東京迪士尼樂園也將於10月起局部提高門票價格，對象為12歲或以上人士，門票範圍上限加幅約15%。

現時東京迪士尼滿18歲成人的門票售價介乎7,900至9,400日圓，分4個檔次，10月起新增9,900日圓（約539港元）及10,900日圓（約593港元）票價，為開業40年來首度「破萬」，主要在周六、日實施，10至12月所有周六都是10,900日圓，12月23日至明年1月3日（聖誕和除夕）均為新的貴價票。

未滿12歲票價不變 12至17歲則在6,600至7,800日圓的基礎上，把上限提高至9,000日圓（約490港元），4至11歲小童的門票價格則維持4,700至5,600日圓。以上價格全部包含消費稅。

日本上市的東京迪士尼樂園營運商東方樂園解釋，加價是避免周末和假日太多訪客，對成本隻字未提。東京櫻美林大學教授山口有次相信對遊客人數影響很小，若加價能紓緩擁擠，遊客會更滿意，但背後一定有人工和水電煤成本節節上升的考慮。