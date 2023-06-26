日本或今年底調整YCC政策

隨着日本通脹逐漸變得「根深柢固」，貨幣政策轉向似乎已是大勢所趨。雖然日本央行似乎仍未覺得有加息和縮表（出售資產）的急切性，但市場普遍預期，日本央行或會在今年底前調整其孳息率曲線控制（YCC）措施。背後原因除了通脹外，另一關鍵考慮因素在於日本政府債券（JGB）市場的運作。

YCC是指央行透過買賣JGB，使國債孳息率在一定區間內浮動（目前10年期國債孳息率目標為正負0.5厘），從而達到牽引市場利率之目的。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，修改YCC不僅是因為當前的通脹環境，更是要顧及技術層面的考慮。日本央行目前已持有逾50%未償還的JGB，而為了進一步捍衞其定下的孳息率目標，未來甚至可能要進一步買債，此做法「對債券市場造成了相當大的扭曲」。

助減低國債市場扭曲 日本央行已幾乎買盡市場上流通的國債，意味一些有需要配置JGB的當地金融機構，例如保險公司、銀行和養老基金，在管理投資組合時面對了更大的挑戰。因此，調整YCC更多也是為了減少JGB市場的扭曲。許又表示︰「鑑於目前的通脹數據仍然很高，我們認為這可能會在未來幾個月內發生。」

另外，日本央行早前公布的會議紀錄顯示，有部分委員認為要避免太遲加息，確保貨幣政策不會落後於通脹形勢發展。許長泰則認為，這方面的風險並不大，因為許多供應層面的因素，如能源和食品價格已開始穩定；全球經濟放緩亦可能會壓制日本的通脹。

此外，日本政府背負的債務規模龐大，這意味着如果利率大幅上升，國債的利息成本也將大幅上升，從而增加政府預算的壓力，迫使其削減部分支出，這本身也會限制經濟增長。