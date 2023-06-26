日央行累掃兩萬億日股

相當市場近5% 專家無憂縮表掀沽壓 自上世紀90年代經濟泡沫爆破後，日本股市一蹶不振多年。隨着資本市場持續改革、企業管治改革漸見成效，加上多項結構性利好因素，以及股神巴菲特的加持，這個沉寂良久的市場終於迎來爆發。除此以外，還有一項較少關注但不容忽視的因素，就是日本央行多年來在市場上買入大量股票，目前持有的交易所買賣基金（ETF）及房地產投資信託基金（REITs）規模已達到37.77萬億日圓（約2.07萬億港元），相當於買下了近5%的日股市場！

日本央行多年來透過買入追蹤指數的ETF，以及作為房地產信託的REITs，日積月累之下已成為日股的最大買家之一。截至6月20日，該行共持有37.11萬億日圓的ETF，以及656.76億日圓的REITs。如此大量的股票持倉，一旦央行需要「縮表」向市場出售資產時，所帶來的沽壓也會相當巨大。

摩根資管：兩大方向選股 不過，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，日本央行的ETF持倉是一個「不太緊迫的問題」，近年該行購買ETF的積極程度亦有所降低。整體而言，此因素對於股市所帶來的潛在下行壓力較小。事實上，無論未來日本央行會否出售ETF持倉，都無阻摩根資管繼續看好日股的長遠投資機會。

許氏指出，日本消費復甦下，整體經濟基本面仍然具支持作用；多年來企業的管治持續改善，加上近期東京證券交易所推動的改革，有助於企業提高股東回報；再者，投資機構對於日股的持倉、研究覆蓋度仍然不足，而這亦意味着更多有待發掘的機會。

摩根資產管理新興市場及亞太股票投資專家團隊主管Alexander Treves指出，日本股市研究覆蓋度較低，意味着不會有所謂的「擁擠交易」現象（即大量投資者搶購，推高估值）。他又認為，日本企業治理改革未來會帶來更多積極的變化，建議採取「自下而上」的基本面選股方式作長線投資，不應過度關注某一項具體宏觀經濟數據或單一政策變化。

就選股策略而言，Treves認為有兩大方向，首先是押注「結構式增長」企業，即已有良好商業模式、高入場門檻，且能夠受惠於長期增長趨勢的企業。他進一步解釋指，日本雖然是發達經濟體，但在某些領域的發展仍處於相對落後的階段，比如網購、電子支付等，應該關注能夠受惠於這些趨勢的企業。

另外，他亦建議在工業、交通等傳統行業尋找投資目標。這些企業估值可能比較低，一旦有迹象顯示企業願意以回購股票等方式增加股東回報，則能夠「釋放巨大的價值」。不過，他亦提醒，上述兩種方式都牽涉「自下而上」及主動地挑選投資對象。

日企藉加價提高盈利能力 加拿大皇家銀行財富管理高級投資策略師段乃榕亦指出，日本持續受惠於經濟重啟，今年僱員薪酬有望增長約3至4%，雖然看起來不高，但對比起過去10年每年只得約0.5%的升幅已相當驚人，薪酬增長或進一步刺激消費。

她續指，日本正在擺脫低通脹的環境，而通脹給予日本企業「很好的加價理由」，從而提高盈利能力。她解釋指，受文化因素影響，過去有些企業高層會因為加價而當眾向消費者道歉。整體而言，雖然日本股市已累積不少升幅，但估值仍然偏低。

日經指數今年反覆向上