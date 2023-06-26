IIF︰華出口放緩僅因經濟差 外資續流入 未見逆全球化

全球地緣政治局勢緊張之際，近期中國對發達經濟體的出口有所放緩，令外界對於東西方經濟脫鈎的憂慮升溫。國際金融協會（IIF）報告卻指出，「逆全球化」的趨勢並未出現，中國對西方的出口放緩為經濟原因，外資亦繼續流入中國市場。唯一受影響的，是因應俄烏戰爭以來已開始減少的金融投資組合。

IIF指出，近期中國對發達經濟體的出口轉弱，但這一趨勢與出口至其他地方的貿易一致，反映出企業把生產地撤出中國、供應鏈轉移等外界認為存在的趨勢，目前而言根本未有對中外貿易產生實際影響。而要建立新的供應鏈系統取替中國，所需時間也是以數十年計。

另外，中國的非居民外資淨流入（FDI）雖然也有所轉弱，但更多可能是由於外商的「所得盈利再投資」減少。在此前3年的新冠疫情期間，企業經營環境甚為艱難，自然不會有充裕的盈利進行再投資。若將再投資金額從FDI的算式中剔除，則會發現當前流入中國的資金趨勢依然一致。

全球不景氣累越南外貿 換言之，全球經濟不景氣，才是當前中國乃至其他以出口為主導的亞洲經濟體最大挑戰。越南財政部長胡德福接受外媒訪問時表示，依賴外貿出口的越南正面臨諸多困難，「來自國際貿易夥伴的訂單正急速減少」。

他表示，在下半年可能會採取積極措施以支援經濟，才能夠實現全年國內生產總值（GDP）增長6至6.5%的目標。受中美之爭引發的地緣政治風險影響，越南確實獲得外資青睞。他認為，便利的營商環境及豐富且成本較低的勞動力，是越南對外商的最大吸引力。

他又透露，當前越南的外資以南韓、日本及新加坡為主，惟相信未來可吸引更多來自歐美，甚至是中國的投資者。