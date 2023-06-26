俄政局對港股影響料微 短線利好美元

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團兵變事件出現戲劇式轉折，目前已暫告一段落，金融市場於周末休市期間甚至尚未來得及反應。多數分析員都認為，地緣政治風險的不明朗因素，短期內可能會對美元有支持作用，惟整體而言影響有限。專家也直言，投資者不應期待港股會因此事而有激烈的反應。

盈透證券首席策略師索希尼克指出，這次發生的意外事件，可能會觸發一些避險情緒，包括導致美元及美國國債價格上漲；同時風險較高的資產往往會下跌，但市場波動的程度及持續時間值得商榷。他指出，黃金的表現很難解讀，理論上其作為避險資產應該會受益，但實際上強勢的美元會阻礙黃金的升勢。

局勢倘惡化 油價衝90關 Argyll Europe環球投資策略師溫特表示，俄羅斯後續面臨各種「壞結果」的不確定性，意味着美元會有支持。不過，他直言︰「我認為市場可能不會有太大的反應」。

銀河證券業務發展董事羅尚沛亦覺得，事件對環球市場資金流影響有限，故美元也應該不會有太大影響；港股「不會有激烈動作」，除非外圍市場反應太過敏感。在他看來，就算未來俄羅斯從烏克蘭撤軍，對油價影響也相對有限，因為此前油價已經自高位大幅回調，反倒是可能會對歐洲通脹緩和有些幫助。

標普全球大宗商品首席地緣政治顧問謝爾登稱，如果俄羅斯內部軍事衝突升級，則可能短暫令石油需求增加。另外，市場亦關注俄羅斯的問題，會否影響到石油輸出國組織及盟國（OPEC+）的減產協定。此前有調查顯示，俄羅斯5月的原油產量約為日均945萬桶。

該國際信貸評級機構引述巴黎反洗錢及俄羅斯事務專家沃洛申指出，瓦格納集團今次兵變主要風險在於俄國政局，若陷於不穩，油價恐飆至每桶90美元。分析相信，油價一旦大漲會重燃對滯脹的擔憂，令股市受壓。

美核心PCE通脹或維持4.7% 雖然各界正高度關注事件的後續，但綜合多數市場人士觀點，俄羅斯內部、俄烏戰爭局勢對金融市場的影響，可能還不如一些較為關鍵的美國經濟數據，比如本周五公布的5月個人消費開支（PCE）物價指數。該指標是聯儲局最重視的通脹指標，對貨幣政策有相當大的影響力。市場估計，撇除能源及食品後的核心PCE物價指數按年升幅，將維持在4.7%。