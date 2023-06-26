零售收租股收入看俏 首選領展

投資物業的估值取決於租金收入及資本化率（Cap rate），這一套邏輯同樣適用於收租股，黃梓皓指，傳統發展商對短期利率較為敏感，反觀收租股定價更受10年期長債息影響。以目前利率倒掛，即短債息高於長債息，若下半年短債利率仍偏高，可是當市場對明年減息的預期逐步提高，長債利率或會率先回落，屆時對收租股的影響更快體現。

籲買入新地及恒地 至於列領展為首選，他解釋，領展預期本財年續租租金調升率與上年的7%水平相若，認為指引偏保守，不排除有驚喜的上行空間，因為今年以來香港特別是餐飲需求強勁。再者，以領展現價股息率逾6厘，在現時市況較動盪屬不錯選擇。

他補充，通關後對本港奢侈品銷售帶來正面影響，因為香港不幸地錯過了過去4年包括Chanel、Hermes在內4大奢侈品牌在亞太地區的「爆炸性增長」，以至於香港佔4大奢侈品牌亞太地區的銷售比重由以往近兩成，縮至不足一成。通關後就算有關銷售佔比只是回到11%、12%左右，「零售銷售要有驚喜的空間很大」。

短期睇淡商廈板塊 該行看得最淡的是寫字樓，黃表示，整體在港上市發展商旗下物業組合質量較高，空置率仍處於健康水平。不過，有關板塊的估值已差不多完全修復，短期未見正面催化劑。