港銀今年盈利改善 吼滙控渣打

加息周期邁向尾聲，是否意味銀行股將會「冇運行」？富瑞證券研究部中國金融業副總裁黃梓皓認為，香港銀行今年盈利能力整體繼續有明顯改善，可是要在一眾港銀之中再找到炒作盈利改善的機會相對較少，因為市場已開始審視一旦明年進入減息周期，對不同港銀盈利能力的影響。

受惠港元拆息衝高帶動淨息差改善，加上中港通關利好手續費收入，富瑞料其追蹤的香港銀行股盈利今年全部有改善，特別是資產質量，各大行受中國商業房地產撥備影響有望續減少。然而，香港銀行股並非全線看好，事關「盈利改善去到今年底已差不多，明年大家又要驚利率轉向開始不同」。

他又指，貸款需求並不強，相信今年港銀的貸款普遍錄低單位數增長，或只有中銀香港貸款增長較佳，惟由於短期催化劑欠奉，予其「持有」評級。他又說，以滙控及渣打的預測市盈率為約6倍、中銀香港為7倍，要考慮的是現在滙控的有形股本回報率比中銀香港還要高，直言其他港銀「就算是從收息角度而言也不能說是非常吸引」。

富瑞認為美國明年可能掉頭減息，可是黃不排除港銀進一步在未來兩個月調高最優惠利率（P），始終銀行資金成本依然高企，存款競爭激烈，特別是細銀行定期存款利率有上升趨勢。