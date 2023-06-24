港人身家不斷縮 消費投資難催谷

香港經濟正處於疫後反彈完成，並再度探底的狀況。全球經濟增長放緩，本港外貿景氣低迷；創科發展未成氣候；傳統的金融和房地產又「淡如止水」；旅遊消費丁財不旺，成本卻不斷上漲，企業生意難做，簡單講「冇瓣掂」！港人身家不斷縮水，信心下滑也是必然結果，何來消費意欲？聽到財金官員說，今年經濟要靠消費來支撐，變相說明今年經濟幾大支柱無可依靠，作為景氣風向儀的港股疲弱不振，豈非無因？

港人主要資產非樓則股。繼去年樓價跌15%後，首季由通關效應帶來的反彈短暫，在利率上升而經濟景氣低迷下，最近二手盤劈價幅度擴大、銀主盤供應不絕、發展商新盤開始加大減價力度促銷，加上政府覓地建屋步伐加快，預示房屋供應將提速，樓價恐再展跌勢。股樓不振，港人身家縮水，逆境中資產可供抵押融資的額度亦縮減，一眾負面效應將反映在銀行信貸需求、企業投資與居民消費意欲上。

至於出口，香港貿易發展局早前已下調全年出口增長預測，最差是「零增長」，反映外部需求嚴峻。疫情期間經營艱難，估不到疫情之後也是如斯慘淡，相信不少企業難撐下去，下半年只怕又要淘汰一批出局。

作為國際金融中心，金融業是不折不扣的支柱產業，偏偏港股的流動性長期不足。財金官員委過於高通脹、高利率、中美博弈等因素，實情這些因素出現前，問題早已存在，卻長期未獲正視，不甚作為的官員們如今更大條道理推得一乾二淨。

事實是，全球加密貨幣最先活躍於香港，港府卻沒有把握先機規劃產業發展，到如今要繞個圈來向區內競爭對手追落後；美國配合新興產業發展所設的特殊目的收購公司（SPAC）上市機制早年行情火爆，香港跟風搞作卻又慢手慢腳，推出之時市場已轉冷，冇頭威亦冇尾陣；說要支持創科企業，但自1999年成立至今的創業板仍是三不像，交投低迷，可有可無。港股交投續淡，只怕也難養活整個金融業，企業規模收縮，減薪停聘甚至裁員浪潮不遠矣。港府繼續以這種不思進取、後知後覺的作風來發展金融這門戰略產業，恐怕百事難成，更遑論要做好人民幣離岸中心的國家任務。

百業艱難，聽到官員們着港人以第二批消費券「開心消費」推動經濟，難免予人「何不食肉糜」的離地感。實際上，一次性限額的政府消費券，對推動經濟的動力有限，尤其不少市民面對生活開支上升但收入不穩，要省吃儉用，靠消費券來幫補日常開支而非用作額外消閒娛樂。更何況，港人身家縮水，經濟不景收入不明朗，政府行事又無法提振信心，那有心情「開心消費」？政府庫房既不可能長期中門大開派錢，倒不如讓高薪厚職的官員們轉做「義工」，免收人工幫忙「頂住先」？

一場疫情，能平安活過來，值得感恩。可疫情過後，香港經濟復甦步伐未盡人意，前景仍一片迷濛，只怕苦日子未見盡頭，令人神傷。政府有何板斧讓經濟擺脫「L」形的低迷趨勢，港人真的願聞其詳。