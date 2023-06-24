板塊分析：電動車產業及早布局

在全球推動減碳趨勢下，多國交通工具都積極「棄油轉電」，加上透過政策提供補貼及獎勵措施等，都鼓勵電動車產業發展，及推動民眾轉用電動車，電動車及相關產業前景值得期待。另外，電動車使用量增加，也造成全球用電量提升，驅使多元電力發展與電力轉型，太陽能、風力發電等也可多加注視。

華政策助新能源車發展 有行業分析的調查機構報告指出，今年第一季售出的汽車中，每7輛中就有一輛是電動車，而主要是由中國市場推動；並且預測至今年底，全球電動車銷量將超過1,450萬輛。

以內地市場為例，政府着力推動新能源汽車下鄉政策，發放消費券支持農村戶籍居民購買電動車，與此同時，部分車企更對於購買電動車的民眾提供「以舊換新」的支持，故預計今年電動車的滲透率可達到30%。

電動車銷量上升，也會帶動相關產業包括電池、充電樁及改裝電車等關連性需求。隨着市場及政策共同推動公共充電樁，意味着未來公共充電樁的需求將會快速增長。

另外，人工智能（AI）應用也可推動電動車AI相關需求，當市場回調時可分批布局以中長線投資相關板塊。在AI熱潮下，科技股進入新布局，伺服器新平台推出及AI晶片需求增加，將驅使企業增加投資AI領域。

不過，內地解封後經濟復甦力度疲軟，恐影響消費需求回溫，有待政策措施進一步加碼去刺激經濟。展望下半年至明年，各產業可有望從谷底復甦，若美國經濟並未衰退而是軟着陸，消費性的商品需求可望恢復，企業盈利可在第四季出現轉機。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊