名家筆陣：數碼技術創金融新格局

今年初，本港舉行了多場國際金融及創科盛事，向全球展示香港金融創新發展的優勢與活力，加上政府去年10月發表虛擬資產宣言之後，積極推動虛擬資產生態，數碼金融時代正蓄勢待發。

然而，不少人仍然誤解，虛擬資產既屬於「虛擬」，重要性自然有限，風險也較傳統為高。事實上，香港虛擬資產市場在反洗黑錢、反恐融資和投資者保護，要求與傳統機構一致，原則上並無差異。

從Web1.0減低了訊息分發成本；Web2.0加入互動功能，減低存取數據的成本；Web3.0基於區塊鏈去中心化的互聯網概念，透過分布式帳本技術（DLT），應用在金融市場多個層面，提升了交易清算、結算、支付效率和幫助降低安全問題。

金融服務結合傳統虛擬 Web3.0去中心化特性，不代表沒監管、審查和合規；智能合約確保交易執行，簡化交易過程，其不能篡改的特徵和透明度，亦提高安全性和效率。例如代幣化可提高債券市場效率，解決交易透明度的缺點問題。另外，將來央行發行法定數碼貨幣，亦可簡化供應鏈及國際貿易融資。

過去兩代互聯網技術顛覆了經濟，大幅降低了成本，網上服務隨手拈來，數碼化無遠弗屆，帶來了無比便利。數碼金融的時代，傳統金融與虛擬資產結合後，將再帶來全新的機遇。

以數碼港為例，已發展成本港最大金融科技社群，有超過400家金融科技初創及企業，除了合規科技、保險科技、理財科技等，亦有發展虛擬資產估值和託管等服務。此外，社群內已有兩家獲發牌虛擬銀行、3家持牌虛擬保險公司，3家金融科技獨角獸，而虛擬資產交易平台HashKey集團，亦已獲證監會發出牌照，營運虛擬資產交易平台。

一直以來，金融科技重塑金融服務；虛擬銀行透過數碼化「認識你的客戶」（eKYC）和開戶手續，網上多重認證確認客戶，普及化網上銀行；金融機構運用大數據和人工智能（AI），降低風險和監管成本；改進偵測詐騙和信用評審，提升客戶體驗，又降低授信風險。

生成式AI提高客服質素 展望未來，近期大熱的生成式AI及類似ChatGPT的技術創新，亦將改寫金融業的未來。生成式AI透過「預訓練大語言模型」，統稱「基礎模型」，能理解人類語言和意圖，自動生成文本和數據。基礎模型經微調後，還可執行特定任務；閱讀以往文本「學習」梳理特定資料，再生成新內容；例如「學習」客戶數據和交易，提供個人建議；加快銀行設計產品流程和合規。換言之，客戶關係和產品設計成本，可望大幅降低，並提升金融服務質素。

無可避免，生成式AI會取代部分職位，但同時也創造新崗位。香港推動金融科技和數碼轉型，面對人才不足，須致力培養人才，以滿足香港對金融科技方案及人才的需求，並配合吸引高發展潛力及策略性企業，特別是金融科技公司來港，擴充金融科技人才庫。

隨着新技術的出現，金融科技的應用場景將會愈來愈廣泛，為金融行業數碼轉型提供更加完善、高效的解決方案，以數碼金融驅動經濟發展。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 陳思源