●屯門兆康NOVO LAND第1B期再錄租賃成交。利嘉閣莊國寶稱，項目3座低層R室，實用面積約409方呎，議價後獲年輕客以每月1.26萬元租住，呎租約31元。若以去年8月購入價594.7萬元計，回報率約2.5厘，現時屋苑有約56個租盤，月租叫價8,900元起。