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地產速報一覽
●遠東發展(
00035
)創始人邱德根家族或有關人士的荃灣川龍康樂用地，擬建一幢酒店及13座度假別墅，總樓面約85,931方呎，提供197間客房，該發展方案昨獲城市規劃委員會通過。而新鴻基地產(
00016
)等持有的屯門工業區九巴車廠及貨倉，擬議與毗鄰私人業主擁有的嘉栢中心I，一併改作商業發展用途，興建3幢樓高27至32層商廈，總樓面逾208.07萬方呎，有關計劃亦獲該會批准。
●屯門兆康NOVO LAND第1B期再錄租賃成交。利嘉閣莊國寶稱，項目3座低層R室，實用面積約409方呎，議價後獲年輕客以每月1.26萬元租住，呎租約31元。若以去年8月購入價594.7萬元計，回報率約2.5厘，現時屋苑有約56個租盤，月租叫價8,900元起。
●北角柏傲山6座複式連天台及平台單位，實用面積約2,835方呎，屬五房戶間隔，市傳以約1.6億元放售。單位於2019年購入，業主為中國恒大(
03333
)前高層員工。另外，早於2021年市傳透過公司轉讓形式，作價逾7億元，以每方呎樓面地價近12萬元售出的山頂甘道38號豪宅地皮，消息指買家有機會是新世界發展(
00017
)或有關人士。
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