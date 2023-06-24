沙田顯和里建31層住宅
此外，多項市區舊樓獲批重建圖則。恒基地產(00012)去年透過強制拍賣投得的大坑新村街17A至25號，准建一幢27層高商住樓，涉及樓面面積共約47,739方呎。而去年有財團亦以強拍統一業權的中環士丹頓街47至59號，批建一幅23層高商住大廈，提供樓面共約42,078方呎。
至於灣仔皇后大道東72至76號也獲准興建一幢31層商住物業，並設一層地庫，提供樓面共約20,946方呎。九龍城嘉林邊道30號准建一幢6層高連一層低層地下的住宅，涉樓面約23,270方呎。
另外，豪宅項目包括太古集團等的山頂施勳道28號，批建一幢3層高洋房，涉及住用樓面約8,143方呎。新世界發展(00017)創始人鄭裕彤家族的南區淺水灣道12號物業，批建4幢3層高洋房，涉及樓面共約45,032方呎。
商業項目方面，九龍灣國際展貿中心也批建4幢16層商廈，全數坐落於3基座及3層地庫之上，提供總樓面面積約1,767,875方呎。
首4月私宅動工增16%
利嘉閣指，4月私宅動工量約1,261伙，按月少約4%，而今年首4個月累錄約3,177伙，較去年同期增約16%，是近4年最多。
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