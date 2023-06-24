新盤概況：HENLEY PARK預告今加推

價單2號料涉80伙 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目自推出首張價單後，市場反應熱烈，相信該批單位已「唔夠賣 」，故籌備加推價單2號，料涉約70至80伙，戶型涵蓋一房及兩房，項目有條件加價。該盤有望下周初上載銷售安排，有機會7月1日開售。

發展商昨日向傳媒開放兩個現樓低座連花園戶，包括低座A座地下B室，實用面積627方呎，三房一套連工作間間隔，連501方呎花園，傾向招標出售，意向價為每方呎逾3萬元。

Cabanna連沽3特色戶 同系列粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，昨招標連沽3伙地下連花園特色戶，共涉2,165.25萬元。包括E座地下1室以1,284萬元成交，呎價20,000元。

協成行發展的筲箕灣傲華早前推出首張價單涉50伙，據市場消息指，該盤過去4日已錄足額認購。其他市區單幢餘貨趁勢推售，旺角Larchwood上載價單6號提供20伙，折實平均呎價約29,640元，將於下周二發售6伙，開放式戶售價568.8萬元起。同區雋薈下周四以先到先得發售全盤最後10伙，全屬開放式戶，折實價421.6萬元起。

西南九龍維港滙I昨連沽兩伙，單日吸金6,693萬元。包括3A座29樓A室頂層連天台及平台四房特色戶，實用面積1,102方呎，成交價4,130萬元，呎價約37,477元。

南豐集團的將軍澳日出康城LP6以5,522萬元連車位沽出第1座67樓A室，單位實用面積2,555方呎，呎價約21,613元。該單位同座66樓A室，開則及間隔相同，2021年12月不連車位以5,708萬元成交，呎價約22,341元。

中洲置業的沙田星凱‧堤岸即將啟動交樓程序。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目已獲批滿意紙，將陸續向買家發出通知以安排收樓，預計最快於7月重啟新一輪銷售部署。

HENLEY PARK低座A座地下A室連花園戶，設開放式廚房。 馮倩平（右二）指，明雋客源以用家為主。