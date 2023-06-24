簡訊一覽
●長實集團(01113)上月提出全面收購倫敦掛牌的房地產信託基金（REIT）Civitas Social Housing，董事會昨確認條件已獲達成或豁免，故宣布收購要約為無條件。集團主席李澤鉅長女李思德更首次以集團企業業務發展部經理身份發聲，指很高興已取得Civitas Social Housing逾64%已發行股本。由於反應理想，現決定將是次交易的表決權水平由75%下調至逾50%。同時，集團將籌備進行財務結算的行政程序。
●信義玻璃(00868)發盈警，預期截至今年6月底止半年綜合純利介乎18.18億至21.48億元範圍，按年減少35至45%，原因包括今年上半年浮法玻璃產品平均售價維持低價水平。
●互太紡織(01382)截至今年3月底止年度純利2.68億元，按年減少53.1%；每股盈利0.19元，派末期息每股0.04元，按年大減逾七成。
●友和集團(02347)截至今年3月底止年度收益8.55億元，按年升8.23%；盈利為630.3萬元，更按年由虧轉盈；每股盈利1.31仙，派末期息2.4仙。
●香港按證保險有限公司宣布，「中小企融資擔保計劃」下還息不還本安排的申請期再延長3個月，至今年9月底完結，還息不還本期上限維持在42個月。不過，隨着疫情減退，本港經濟恢復穩步回升，這項特別紓緩措施已完成使命，申請期將於今年9月底期滿結束。
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