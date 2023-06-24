●香港按證保險有限公司宣布，「中小企融資擔保計劃」下還息不還本安排的申請期再延長3個月，至今年9月底完結，還息不還本期上限維持在42個月。不過，隨着疫情減退，本港經濟恢復穩步回升，這項特別紓緩措施已完成使命，申請期將於今年9月底期滿結束。