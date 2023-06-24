絲絲講場：股神年度捐贈362億破頂

巴菲特

中國人有句說話叫「發財立品」，成功人士願意用個人、地位與權勢行善積德，功德無量，美國股神巴菲特就係一個典型嘅大慈善家！

累計金額近4千億 話說年屆92歲高齡嘅巴菲特，本周捐贈約1,370萬股巴郡（Berkshare Hathaway）股份予5個慈善機構，合共價值約46.4億美元（約362億港元），以金額計係佢歷來最高嘅年度捐贈，亦令佢自2006年至今嘅累計捐贈金額突破510億美元（約3,978億港元）。

是次受惠嘅5個慈善機構，包括佢老友蓋茨相關的Bill & Melinda Gates Foundation、佢已故妻子命名嘅Susan Thompson Buffett Foundation，仲有佢3個子女領導嘅慈善基金，分別係Sherwood Foundation、Howard G. Buffett Foundation及NoVo Foundation。

其實股神一早已講明，目標係喺在世時將99%財富捐助慈善，依家佢已捐出手持逾半嘅巴郡股份，而目前尚餘嘅約15.1%持股價值逾1,125億美元。咁慷慨捐贈，又畀下一代延續善行，巴菲特可謂富豪典範！

余絲韻