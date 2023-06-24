鋰供應難滿足電動車需求
碳酸鋰價正經歷調整期，分析指鋰供應量未來或不能滿足全球生產電動車的需求，原因是鋰礦山開採許可延遲、人手短缺和通脹，恐阻礙供應足夠的電池金屬。
外媒引述環保鋰開發商Lake Resources董事長Stu Crow表示，由於電池企業沒有安全的鋰原料庫存，在供給與需求脫節下，料電動車市場最終面臨缺料危機。該企本周便將位於阿根廷的大型鹽水鋰項目延後6年，主要是因電力供應和其他物流問題，且成本預計為最初的兩倍，原先計劃在2024年達到5萬噸鋰的年產量，現在要到2030年才能達成目標。
銅鋁等超級周期已過
全球最大鋰礦商雅寶（Albemarle）預期，至2030年全球鋰需求將較供應高出50萬噸，形容挑戰極大。
至於內地經濟復甦力度不似預期，疊加人民幣走弱，同樣對大宗商品市場構成阻力。大行富瑞最新報告稱，由內地帶動的銅、鋁及鐵礦石等金屬的超級周期已經結束，主因受人口下降及地緣政治影響，而長期需求則改為由歐、美主導。
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