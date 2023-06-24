福特縮皮 傳展開新一輪裁員

全球汽車市場競爭愈趨激烈之際，市傳美國汽車大廠福特汽車擬在當地進行新一輪裁員，從而削減成本，最快下周公布細節。

消息又指，福特今次裁員，主要涉及汽油引擎、電動車及軟件部門員工，惟不清楚裁員人數。回顧福特去年3月亦公布減少成本多達30億美元，及至8月裁減北美、印度共3,000個全職及合約職位，反映行業競爭激烈之下，大如福特的傳統車廠亦要諗計縮皮以保持盈利能力。

至於比亞迪近期加快其「出海」外銷中東阿聯酋的步伐，並已夥拍當地合作夥伴、龍頭汽車經銷商Al-Futtaim，推出運動型多用途車（SUV）Atto 3，預售價14.99萬迪拉姆（約31.9萬港元）。Al-Futtaim董事表示，Atto 3在正式發布前有逾9.5萬人經線上查看，錄逾3,000個登記和153宗預訂。