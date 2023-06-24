福特縮皮 傳展開新一輪裁員
全球汽車市場競爭愈趨激烈之際，市傳美國汽車大廠福特汽車擬在當地進行新一輪裁員，從而削減成本，最快下周公布細節。
消息又指，福特今次裁員，主要涉及汽油引擎、電動車及軟件部門員工，惟不清楚裁員人數。回顧福特去年3月亦公布減少成本多達30億美元，及至8月裁減北美、印度共3,000個全職及合約職位，反映行業競爭激烈之下，大如福特的傳統車廠亦要諗計縮皮以保持盈利能力。
摩通估內地續打價格戰
內地車市方面，隨着財政部等部委日前公布免徵新能源汽車購置稅政策延至2025年底，大行摩根大通最新認為，此舉有助帶動新能源汽車需求，對行業長期增長有利，並預測新能源汽車滲透率將提升，但礙於短期市場競爭仍然激烈，料下半年車企價格戰持續，首選股份則為比亞迪股份(01211)。
至於比亞迪近期加快其「出海」外銷中東阿聯酋的步伐，並已夥拍當地合作夥伴、龍頭汽車經銷商Al-Futtaim，推出運動型多用途車（SUV）Atto 3，預售價14.99萬迪拉姆（約31.9萬港元）。Al-Futtaim董事表示，Atto 3在正式發布前有逾9.5萬人經線上查看，錄逾3,000個登記和153宗預訂。
另邊廂，造車新勢力之一蔚來(09866)獲阿布扎比基金入股，大行摩根士丹利則指可紓緩投資者對其短期現金流擔憂，又指就算蔚來次季資金消耗率仍然高企，或須進一步集資。該行稱，撇除今次交易，蔚來在考慮股權融資時會保持審慎，主要是股權或有機會受到更嚴重稀釋，股價將會受壓。另該行給予蔚來美股目標價為12美元，評級為「增持」。
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