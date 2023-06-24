美製造業PMI差過預期 道指曾挫300

美國財長耶倫表示，經濟出現衰退的風險已經降低，因為勞動市場仍然穩健，而且通脹正在下降。近期美股的漲勢似乎亦在某程度上反映出經濟前景的正面變化，最新數據則顯示，美國6月標普製造業採購經理指數（PMI）報46.3，遠差過預期，並且是6個月新低；服務業PMI則報54.1，略高過預期。

事實上，耶倫對經濟前景的樂觀看法，亦得到重量級學者的支持。諾貝爾經濟學獎得主、著名經濟學家克魯格曼表示，經濟消息愈來愈令人鼓舞。他在社交媒體上發文指，通脹的確正在回落，而且沒有任何經濟衰退的迹象。對於堅持通脹居高不下的「懷疑論」支持者很快就會認錯。

美股沽空規模一年最多 美股周五早段受壓，道指曾跌300點，報33,646點；標指曾跌38點，報4,343點；以科技股為主的納指跌187點，報13,442點。

雖然近期美股的升勢相當凌厲，惟光明背後仍然藏有陰影。金融服務公司S3 Partners的數據顯示，美股的未平倉沽空規模已突破一萬億美元，為2022年4月以來的最高水平。沽空金額最多的股票包括特斯拉（Tesla）、蘋果公司（Apple Inc.）、英偉達及亞馬遜，這些股票的沽空規模合計逾830億美元。

歐製造業PMI逾3年低 另邊廂，歐洲的經濟表現似乎仍偏向疲弱。經濟已經連續兩季倒退的歐元區，6月標普製造業PMI初值報43.6，創下逾3年新低；服務業PMI報52.4，儘管仍處於擴張區間，惟依然差過市場預期。英國6月製造業PMI亦跌至46.2，創半年新低。英國富時100指數亦已幾乎抹去今年以來的所有升幅。

歐洲資產管理公司東方匯理（Amundi）估計，下半年全球經濟增長減速，預測今年全球經濟增長只有2.9%，其中發達市場增長只得0.9%；而明年全球經濟增速更降至2.5%，發達市場增長則為0.5%。

東方匯理集團投資總監Vincent Mortier稱，在經濟前景不明朗下，投資股票及債券時都應該優先考慮資產質素。踏入下半年，聯儲局緊縮政策的結束、美元或走弱等對新興市場資產來說是好兆頭。