日圓創7個半月低

每百Yen兌5.44港元 高盛估央行暫不干預 日本通脹再創42年新高，惟全球衰退風險升溫削弱企業信心，加上歐美央行貨幣政策不斷展現「鷹姿」對抗通脹，與日本的超寬鬆貨幣政策呈兩極走向，日圓匯價周五觸及143.68兌每美元的7個半月新低，每百日圓曾兌5.4489港元。雖然日圓有加速貶值之勢，惟投行高盛不認為日本政府短期內會再度入市干預。

高盛對圓匯前景變得更淡，預期日圓兌每美元下月貶至145，以周五美元兌港元即每百日圓兌5.4港元。該行又預計，日央行下月會調整孳息率曲線控制（YCC）政策（即提高10年期日本國債孳息上限，減輕潛在入市壓力），但就算把心一橫廢除廣被批評扭曲債市運作的YCC，日圓兌美元頂多只會升4至5%，以昨日即市低位計算，即高見136.27，對日圓的提振作用不如外界所想。

雙核心CPI締42載高 事實上，單計通脹，或許日央行距離政策目標愈來愈近。6月份日本撇除食品的消費物價指數（CPI）按年上升3.2%，比5月份回落0.2個百分點，但略高於市場預期，再剔走能源價格後的「雙核心」CPI更按年升4.2%，為1981年6月之後新高。瑞穗證券經濟師片木亮太認為，通脹應該在今夏見頂，但也不排除企業轉嫁成本比預期久，所以物價上升風險未除。

不過，國際信貸評級機構穆迪的高級經濟學家昂里克稱，日本經濟依然未完全走出疫情的幽谷，日央行還未到扭軚「收水」的地步。事實上，主要經濟體的經濟信心指數處於「鬥爛」狀態，日本6月份製造業採購經理指數（PMI）意外跌0.8個百分點至49.8，再陷入收縮區間，服務業PMI亦意外下跌1.7個百分點至54.2。

日經10周升勢斷纜 日本股市周五借勢調整，日經平均指數曾跌689點或2.07%，低見32,575點，收市仍跌483點或1.45%，收報32,781點，未能收復33,000點，10周升勢「斷纜」。獲股神巴菲特重倉押注的「5大商社」股首當其衝，丸紅、伊藤忠商事、三井物產、住友商事及三菱商事股價跌幅介乎3.07至4.68%。

大和證券高級策略師細井秀司表示，臨近月尾，基金都要進行季度倉位調整，長線投資者會獲利套現，尤其是近期升勢猛烈的商社和半導體板塊。

日本Monex證券股票分析師鈴木一之認為，日經指數連漲多周後有回調不足為奇，業績期8月上旬進入高峰之前，或下試31,000至31,500點，之後再看上市公司的業績指引和戰略展望，不排除秋季至今年底再上試34,000點。

該行外匯分析師吉田恒稱，日圓兌每美元現再度跌穿5年移動平均線20%以下的警戒線，過去33年來僅1998年、2015年及2022年出現過，1998年及2022年觸發政府入市托匯，可是目前情況更似當局坐視不管的2015年，類似之處是日股表現強勁。

股市吸資 Yen難受惠 日本財務省數據顯示，日本股票及基金上周再錄得5,351億日圓外資淨流入，強勢已延續12周，今年首5個半月累計逾6.29萬億日圓，尚未反映日股本周轉弱。高盛坦言，日股吸資對日圓作用有限，除非日央行的「鷹姿」追得上其美國和歐洲的同行，放風考慮加息，否則圓匯中期都是偏弱居多。

日圓近日走勢偏弱