景福去年多賺32% 增派息

公司指，盈利上升主要因為收入增加、產品毛利率提高及利息收入增加。

集團期內收入達8.94億元，按年上升9.22%，其中黃金首飾、珠寶、鐘錶及禮品零售收入為8.34億元，按年上升7.92%，而金條買賣收入上升32.04%至5,822萬元，鑽石批發收入亦升6.73%至182.3萬元。

今年業務仍充滿挑戰 公司指，第5波疫情打擊了首財季（去年6月止季度）業務，但隨着防疫措施放寬，下半財年逐漸恢復正常。然而，受加息及中美關係惡化影響導致全球經濟疲弱，雖然今年首季訪港旅客人數顯著增加，但消費仍較2019年之前為低，預計今年仍是充滿挑戰的一年。

此外，鐘錶業務繼續面臨挑戰，市場上許多鐘錶品牌正在審查其銷售及分銷政策。今年5月1日起失去與愛彼之經銷合約，但為了強化鐘錶業務，仍致力尋找高潛力的鐘錶品牌作合作夥伴，以豐富產品。