英美央行勢續加息 油價難止瀉

英美央行齊齊「放鷹」加劇市場對經濟活動減弱的憂慮，拖累大宗商品受壓，布蘭特期油及紐約期油昨延續跌勢，每桶分別低見72.11美元及68.06美元，跌2.73%及3.1%，若對比周三的收市價則分別低6.12%及7.14%。

以昨日盤中低位計算，布油今年以來經已反覆累跌16.06%，完全無視以沙特阿拉伯為首的主要產油國今年以來限制產量穩住油價的努力，可見經濟衰退的風險壓倒一切，包括美國上周原油庫存出乎意料減少380萬桶。

加息預期同時導致黃金捱沽，現貨金昨日低見每安士1,910.3美元，比周三低1.15%。華僑銀行集團卻認為，聯儲局再加兩次息，換個角度看其實距離加息周期結束不遠，過去經驗顯示，黃金在加息周期處於尾聲階段往往有望跑贏其他資產，況且經濟衰退等帶來一定對沖風險的需求，預測金價今年第三季回升至2,030美元，第四季及明年首季看2,050美元。

加密貨幣方面則相對堅挺，比特幣（Bitcoin）昨日每枚仍守住3萬美元關口，原因之一是全球最大基金公司貝萊德早前向美國證券交易委員會（SEC）申請推出投資現貨比特幣的交易所買賣基金（ETF），正值SEC嚴詞控告兩大加密貨幣交易平台幣安和Coinbase後不久。

大量加密幣交易湧亞洲 不過，SEC早前向兩所開刀已嚇怕幣圈，數以十億美元計的加密貨幣交易活動已轉戰亞洲，CryptoQuant統計顯示，今年以來，歐美交易時段的加密貨幣交投顯著下跌，可是本港時間上午8時、9時及下午1時的成交量按年分別上升19.2%、24.3%及13%。

業界指，主要是美國監管的不確定性「趕客」所致，新加坡和香港均見家族辦公室、自營交易員和對沖基金對加密場外衍生工具興趣濃厚。