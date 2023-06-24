德銀擬削一成零售業務職位 貝萊德裁200人

全球經濟大吹淡風，資本市場陰霾滿布，股市交易量收縮，企業融資需求下降，不利金融機構營收表現，故見各投資銀行紛紛檢視營運規模，「手起刀落」裁員，大削開支以準備迎接行業寒冬，昨日便傳來德銀及貝萊德的裁員消息。

德銀據報擬於未來數年削減其德國零售業務一成職位，以其目前相關部門共有1.7萬員工計，即是次裁員料涉及1,700人，惟目前尚處規劃階段，需有待與工會及工人代表進行討論。德銀證實，正考慮進一步節省成本，將在某些部門裁員以保持利潤增長。

花旗要求每周3天返辦公室 另一方面，資產管理公司貝萊德宣布裁員少於1%，即約200人。公司指此舉是要支持關鍵優先事項，重新調整預算，惟目前未確定受影響的部門。

貝萊德在全球30多個國家中擁有約19,500名員工，外媒引述公司營運總監Rob Goldstein和全球人力資源主管Caroline Helle表示，經過業務評估後作出裁員決定，又指公司繼續投資於人才和業務，預計年底的員工數量仍會高於年初。貝萊德今年初已裁員約500人，約佔全球員工總數2.5%，是自2019年以來首次裁員。

除了裁員之外，嚴格執行考勤亦是金融機構提升生產力的主要途徑。隨着全球走出疫情，投行花旗要求員工需要嚴格執行每周至少在辦公室工作3天的規定。公司聲明強調，致力維持混合工作模式，讓員工可以靈活地選擇至少3天回辦公室上班，對辦公室出勤有堅定期望，並知悉大部分員工都有遵守要求。早前已有消息指，花旗評估員工績效及薪酬時，將會考慮辦公室出勤情況。